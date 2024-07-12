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盤勢分析》短期波動難免 仍可偏多看待

2024/07/12 05:30

外資及中資買賣超張數排行（07/11）

記者張慧雯

三大法人進出金額及資券餘額（7/11）

美國聯準會主席鮑爾連兩日釋出偏鴿言論，美股持續走強，台股站穩24000點關卡後，在權值王台積電（2330）股價持續創新高、大漲35元攻上1080元激勵下，矽光子概念股、蘋概股走強，再加上金融股加持，台股延續創高走勢，終場大漲382.95點，收在24390.03點，成交量5766.93億元。

7/12除權、除息股票

外資終結連4賣，昨買超12.58億元、投信買超21.94億元、自營商賣超23.81億元，三大法人合計買超10.71億元；外資台指期淨空單增加1621口，累計外資台指期淨空單為35249口。

外幣匯率行情表（7/11）

元大投顧表示，大盤由台積電、AI伺服器等少數族群帶動推升，比價效應也讓資金轉往基期較低的消費性電子族群，隨著國際盤再度轉強、產業進入旺季加持，有利股市表現，而短期漲多波動難免，只要台股沿著10日均線創高，慣性未變前仍可偏多看待。

大盤由台積電、AI伺服器等少數族群帶動推升，比價效應也讓資金轉往基期較低的消費性電子族群。（資料照））

保德信投信則認為，年底前AI投資主軸不變，加上AI手機、AI PC對企業獲利的挹注持續顯現，相關台廠半導體上、中、下游供應鏈將直接受惠，建議可高度聚焦半導體相關類股。

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