裕民董事長徐旭東：紅海危機持續 運價緩升不變

裕民董事長徐旭東。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航商裕民（2606）董事長徐旭東昨表示，紅海危機的影響看起來不會很短，但影響時間會多久，還不清楚，就目前觀察，需求還是很旺，運價慢慢往上升很自然。

散裝族群多收紅 新興小跌

徐旭東昨日在輪船商業同業公會全聯會舉辦的第70屆航海節活動後做出上述說法。波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）週三上漲45點，收1939點，漲幅2.4%，終止連5跌，其中，海岬型運費指數（BCI）上漲96點，收3215點，漲幅3.1%，平均日租金26666美元，增加797美元。巴拿馬極限型運費指數（BPI）上漲43點，以1579點作收，漲幅2.8%，平均日租金14209美元，增加389美元。散裝族群昨日僅新興（2605）股價小跌，其餘多收紅。

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船舶非常缺 閒置率僅0.7%

台北市輪船商業同業公會理事長暨陽明（2609）董事長鄭貞茂指出，目前船舶供給不足，除貨量需求很旺之外，紅海危機之後，遠東到歐洲的航次，都要再投入3～4艘船，嚴重影響船舶供需，今年以來，船舶租金價格明顯攀高，就可顯示市場船舶非常短缺。

根據Alphaliner統計，因紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEU（20呎櫃）新船交付運力，同時，扣除塢修船舶數量，上半年平均船舶閒置率僅0.7%、約21萬TEU屬於純閒置狀態。

另外，輪船商業公會全聯會主委暨長榮（2603）董事長張衍義表示，美國東岸勞資合約9月30日到期，未來談判過程，將是影響海運市場的重要變數。

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