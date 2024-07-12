上半年稅收2.13兆創新高 超出預算2116億

財政部昨公布六月及上半年全國稅收，其中六月證交稅二七六億元、創歷年同月新高，連續十四個月雙位數成長。（示意圖，中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布六月全國稅收八○八三億元、年減五．三％，主因營所稅減少；累計上半年稅收二兆一三四六億元、年增二％，續創歷年同期新高，且超出分配預算數二一一六億元。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年稅收可望超出預算數，但因證交稅、營所稅等還有變數，超出多少還要觀察。

根據統計，上半年稅收二兆一三四六億元，較上年同期增加四一○億元，以綜所稅增五八七億元、證交稅增五八六億元、營業稅增二九八億元較多，但營所稅減一三○八億元。劉訓蓉指出，包括綜所稅、營業稅、證交稅、期交稅、遺產稅、特銷稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅及房地合一稅，上半年稅收均創歷年同期新高。

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其中，上半年營所稅六四九二億元、年減十六．八％，主因上市櫃公司去年獲利下滑，申報自繳稅款減少；綜所稅五八○六億元、年增十一．二％，主因利息及盈餘分配扣繳稅款、房地合一稅及結算申報自繳稅款增加；營業稅二九七五億元、年增十一．一％，主因國內需求穩定、金融業營業稅及進口稅額增加等，但出口退稅增加抵銷部分增幅。

台股量能火熱 上半年證交稅1431億 年增69.3％

另，六月證交稅二七六億元、創歷年同月新高，年增四十．二％、連續十四個月雙位數成長；上半年證交稅一四三一億元、年增六十九．三％。劉訓蓉表示，台股交易量能維持高水位，帶動證交稅大增。

房地合一稅前6月年增87.9％

房市方面，六月土增稅七十億元、年增五．八％，增幅明顯收斂，上半年四四四億元、年增二十四．四％；六月房地合一稅六十六億元、年增八十四．六％，上半年二九三億元、年增八十七．九％。劉訓蓉說，股市財富效果帶動房市買氣，新青安貸款、通膨預期等催化自住買盤進場，延續房市熱度。但六月買賣移轉棟數、五大銀行新承做房貸增幅均趨緩；六月新青安撥貸件數六八七二戶、金額五五五億元，分別月減十七％及十三％；累計新青安核貸六．五萬戶、金額四八三六億元，分別年增三．一倍及四．八倍。

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