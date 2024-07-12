全網路世代小資變微富 砸3成月薪投資

施羅德投信、LINE Bank以及政治大學，共同發布數位理財趨勢大調查，發現受訪者每月投入三成所得進行理財，逾九成有使用數位平台理財經驗。 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀LINE Bank與施羅德投信、政大商學院昨發布「數位理財趨勢大調查」，發現二十至五十歲的「全網路世代」平均月收入達五萬二○四○元，高於主計總處均薪四萬六一○五元，已非「小資」等級、而是「微富」，這批族群每月投資金額可達月薪的三成，超過六成更表示可接受中高風險的理財商品。

20～50歲數位世代國人月均薪52040元 每月花1.7萬理財

調查鎖定的「全網路世代」，約是一九七五至二○○四年出生的世代，橫跨PC、NB到智慧手機，可視為台灣最具代表性的數位世代，也是目前網路投資、純網銀最主要的客群，該調查共進行二千人。

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逾9成有使用數位平台理財經驗

結果顯示，全網路世代有微富、主動且擁抱數位化等特性。高達九十四．三％的受訪者有使用數位平台理財經驗，主要使用原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，且最在意「手續費」優惠。

LINE Bank總經理黃以孟指出，根據三年多營運的經驗，消費者除了「手續費」、更在意「速度」，無論是交易過程、交易結果回報，純網銀都要讓消費者可利用零碎時間快速且流暢完成交易，因這些民眾自主能力極強，有能力搜尋資料，在平台完成交易後，認為平台必須給予手續費回饋。

調查發現，若以投資比例與個人平均月收入推估，平均每月投資金額約一萬七○○○元，投資者以個人所得的三成進行投資理財；無論是一般網路使用者或是LINE Bank用戶，投資理財目的皆為「穩定現金流」與「退休準備」，其次是休閒娛樂旅遊與買房。全網路世代對風險的承受度相當高，超過六成偏好中高風險與中高報酬的產品，其中三十六％偏好投資高報酬與高風險產品。

35歲以下偏好穩定現金流

若區分年齡層，可發現二十至三十五歲年輕族群嚮往「穩定現金流」；三十六至五十歲族群以退休為理財目標。投資標的選擇上，全網路世代仍偏好熟悉的新台幣存匯款及台股交易，基金僅排名第三，且年輕族群的基金投資比例僅近三成。

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