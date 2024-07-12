美6月CPI續降 Fed降息更近了

美國六月消費者物價指數（CPI）意外下跌，年增率創三年來最低。 （彭博）

年增率3％、逾3年最低

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國六月消費者物價指數（CPI）較五月意外下跌，年增率則創下逾三年最低，顯示美國通膨又開始放緩，聯準會（Fed）朝降息邁進一大步；週四美股開盤後上漲。

美國勞工統計局表示，六月CPI較五月下跌○．一％，五月與四月相比則為持平，這是連續第二個月CPI呈現降溫；六月CPI年增率為三％，創逾三年以來最低，亦低於五月的三．三％。剔除波動較大的食品和能源成本，六月核心CPI月增○．一％，年增三．三％，創二○二一年八月以來最低增幅。

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美國CPI已從二○二二年六月創下的九．一％高峰一路跌至六月的三％，但仍高於Fed設定的二％目標；Fed偏好通膨指標的五月個人消費支出指數（PCE）年增二．六％。

美國上週公布六月新增非農業就業人口二十．六萬人，雖然依舊強勁，但已呈逐月放緩趨勢，且六月失業率升至四．一％，創二○二一年十一月以來新高。

Fed主席鮑爾九日在聯邦參議院銀行委員會表示，「Fed意識到高通膨不再是我們面對的唯一風險，最新數據顯示，就業市場已從兩年前的極端狀況明顯降溫」；這番談話顯示，Fed降息的機率越來越高，即使未明確訂出時間表。

鮑爾十日在聯邦眾議院金融服務委員會指出，Fed將在需要時做出利率決定，依據的是數據、新出爐的數據，不斷變化的前景和風險平衡，不會考慮包括政治在內的其他因素。

鮑爾表示，Fed正逐漸接近降息的決定，但強調尚未準備好宣布通膨已被擊敗。

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