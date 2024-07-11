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放寬老屋都更容積認定 20萬件受惠

2024/07/11 05:30

為加速921前建物更新，行政院會今天擬通過「都更條例修正草案」。（資料照）

政院今拍板 實施容管前已興建完成或已申請建照之合法建物都適用

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮○四○三強震後，各界關注老屋都更議題，為加速九二一前建物更新，行政院會今天擬通過「都更條例修正草案」，擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬為已申請建照的合法建築物也可適用，據了解，約有一、二十萬件老屋受惠。

現行都更條例第六十五條規定，限制實施容積管制前「取得使用執照」者才可以選用原容積認定；未來修法後，「已興建完成或已申請建照之合法建築物」，也可適用原建築容積計算。

北市一九八三年起實施容積管制，全台則自一九九九年全面實施；內政部指出，考量容積實施管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且多為九二一大地震前建造，以現今建築法規標準而言，恐有耐震不足的疑慮，因此修法擴大適用原建築容積更新重建的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已申請建照的合法建築基地也可適用。

內政部表示，盼透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都更的意願，並達到提升建築物與民眾居住安全目標。修法也明定條例修正實施前，同時擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用原建築容積計算。

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