開放第4家網銀？ 彭金隆：要考慮市場狀況

針對立委詢問是否會再開放純網銀，金管會主委彭金隆昨強調，「這些門並沒有關掉」。（記者劉信德攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢，針對立委詢問是否會再開放純網銀，他強調，「這些門並沒有關掉」，但這是描述現在的狀況，如果真的有業者想申請，還是要考慮市場狀況（例如市場胃納量等）。

立法院財政委員會昨邀金管會、央行等進行專題報告，國民黨立委賴士葆表示，從金融科技發展來看，三家純網銀在今年三月底虧損近六十億元，未來還可能增加純網銀家數？

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彭金隆指出，這是市場機制，都予以尊重；銀行一開始的建置成本很高，就像國外的純網路保險，也不會單純以獲利來看，而是看發展潛力，看其營運模式是否持續有現金流、支持獲利轉正、客戶質量有無增加，不是只看眼前。

「這些門並沒有關掉」

他強調，國內三家純網銀財報數字確實呈現虧損，但已經在改善中。對立委追問若有新業者申請，是否還會開放，彭金隆回應，門本來就沒有關掉，因為現行法規並未限定只能三家，如果真的有業者想申設，都是業者的權利；不過，金管會有更審慎的評估考量，包括檢視市場狀況等。

金管會銀行局長莊琇媛則說，首波開放三家，但現在三家經營還沒看到明朗化，重點是要考慮市場狀況，新加入者是否有永續發展的模式，金管會考慮會更細緻一點。

此外，國民黨立委李彥秀表示，幾十年來，台灣金融業產值占GDP（國內生產毛額）比重維持在六％左右，沒有顯著成長；相較新加坡，近年來占比約十三％，且新加坡有三家銀行名列全球前百大銀行，台灣則無任何一家。

彭金隆回應，因為台灣擁有多元產業（如半導體等），分母組成跟星、港不一樣；因此，台灣金融業產值是和GDP同步成長，但沒有「超額成長」。他說，國內成立金控已邁向二十二年，資產規模增加六到七倍，這與新加坡單純走金融業擴大不一樣。

「每個國家壯大金融市場做法不同」，彭金隆表示，將持續強化金融發展政策，其中，只要金融機構有「優質整併」，都會繼續支持。

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