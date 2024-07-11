赴中實地金檢國銀分行？ 金管會：已向陸委會報備

金管會計畫今年赴中國對本國銀行在當地分行進行金檢，主委彭金隆表示，已向陸委會報備，但確切時間要等對方監理機關答覆。（記者劉信德攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會計畫今年赴中國對本國銀行在當地分行進行金檢，國民黨立委陳玉珍昨質詢，近日兩岸關係不佳，是否影響進度？金管會主委彭金隆回應，這是既定目標，正按照程序走，且已向陸委會報備，但確切時間要等對方監理機關答覆。

確切時間要等對岸答覆

受到新冠疫情影響，自二○二○年起，金管會被迫暫停赴海外實地金檢，直到二○二二年下半年才恢復跨國檢查；不過，上次金管會赴中國金檢已是二○一九年，迄今超過四年未曾到中國執行實地金檢。

請繼續往下閱讀...

去年十一月，中國房企財務連爆雷，引起各界擔心台資銀行在中國設立的分支機構是否潛藏曝險危機；金管會當時表示，檢查局已在準備二○二四年前往美國、新南向和中國市場金融檢查；今年三月金管會也表示，赴中金檢正在準備中，希望可以在上半年成行。

不過，近期兩岸關係再度陷入緊張，陳玉珍質詢，今年上半年已經過了，金管會今年還要赴中國執行金檢嗎？彭金隆回應，「赴中國實地金檢是我們既定的目標」，會按表定程序走，包括向陸委會報備等，但要進行跨國金檢，最後須取得當地主管機關同意，正在等對方答覆。

陳玉珍追問，陸委會日前建議，國人若赴中國要帶「全新」的電腦、筆電或手機，金管會人員要去金檢是否照辦？金管會檢查局長張子浩回應，原本執行海外金檢就會帶公務配備，沒有特別準備全新的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法