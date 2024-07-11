數位台幣跨首步 央行年底試行數位券

楊金龍昨赴立法院財政委員會就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告。（記者劉信德攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行發展數位新台幣（CBDC），持續精進平台技術。央行總裁楊金龍昨表示，年底將與數發部合作發行數位券試驗，為將來發行數位新台幣跨出第一步。

楊金龍昨赴立法院財政委員會就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告。他指出，央行發行CBDC有三大目標，要好用、降低金融交易成本與增加創新；要達到上述目標需要時間，尤其要加強與社會大眾溝通，否則可能會有民眾認為是詐騙。

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持續精進平台技術 CBDC推出無時間表

「貨幣體系改革要謹慎」，楊金龍重申，推行CBDC非國際競賽，且CBDC不是只在國內使用，有一個重要功能是要能跨境交易；因此，央行密切關注國際發展趨勢，與多數主要國家一樣，目前處於試驗階段，無推出的時間表。他也再次強調，就算未來推出CBDC，現金還是會留存，至少在可見的未來，現金還是存在。

有立委詢問是否有先行試辦的方向，如政府招標單位收取投標廠商的押標金可以試行。楊金龍說，這是很好的構想，前提是商業銀行存款必須代幣化，工程浩大，目前會先從數位券試驗。

央行官員表示，已跟數發部洽談合作計畫，如果順利，今年底、明年初會請數發部找相關部門進行試營運。

央行報告指出，正著手進行以「CBDC雛形平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

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