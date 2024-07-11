CPI「近零」中國通縮陰霾揮不去

中國六月CPI年增0.2％，低於市場預估的0.4％，PPI也連續21個月下跌，顯示中國國內需求依舊乏力，通縮陰霾揮之不去。（歐新社）

六月CPI年增僅0.2％ PPI連續21個月下跌

〔編譯盧永山／綜合報導〕即便中國政府努力刺激消費，六月消費者物價指數（CPI）增幅依舊趨近於零，生產者物價指數（PPI）連續二十一個月下跌，顯示中國國內需求依舊乏力，通縮陰霾揮之不去。

中國國家統計局週三表示，六月中國CPI年增○．二％，連續五個月呈現年增，但低於市場預估的○．四％，也不及五月的○．三％；六月PPI年跌○．八％，連續二十一個月下跌，且跌幅大於市場預估的○．七％。

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上述數據對許多經濟學家而言並不意外，在房市長期低迷繼續打擊消費信心和支出的情況下，他們預計今年中國CPI將保持在低位，中國政府推動製造業發展的行動，也有可能進一步壓低PPI。

上海保銀投資管理公司首席經濟學家張智威說，通縮風險尚未消退，內需依然疲軟，今年上半年中國依賴出口做為主要成長動力，但從長遠來看，中國需要內需復甦來推動經濟發展。

中國國家統計局指出，六月食品價格年跌二．一％，比五月的跌幅二％擴大。其中，六月新鮮蔬菜價格年跌七．三％，從五月的上漲二．三％反轉；六月新鮮水果價格年跌八．七％，五月跌幅為六．七％；六月新能源汽車價格年跌七．四％，也比五月跌幅六．九％大。

房市低迷和高失業率 影響消費者支出意願

凱投宏觀助理經濟學家Gabriel Ng表示，耐用消費品出廠價格進一步下跌，凸顯製造業產能過剩的問題仍在惡化，中國政府持續優先考慮投資，勢必加劇上述問題，並繼續拖累通膨；預估今年全年中國CPI將僅上漲○．五％，遠低於官方設定的三％。

儘管中國已公布多項措施刺激消費，包括鼓勵家庭更換新家電和汽車的全國性措施，但消費者一直不願打開荷包，六月汽車銷售連續三個月下降就是證明；此外，房市持續低迷和失業率居高不下，也影響消費者支出意願，房產是中國家庭財富的重要組成部分。

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