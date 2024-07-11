財經青紅燈》不准老媽退休？

根據勞動部統計，勞保年金月均領僅1.8萬餘元，有逾6成月領不到2萬、逾1成領不到1萬，凸顯台灣高齡少子化勢將面對的老後貧窮等社會問題。（示意圖，中央社資料照）

近來有名網友在Dcard上貼文，大意是50多歲的媽媽存款不到30萬，年收不到繳稅門檻、也沒準備退休金，卻想靠著勞保年金及保險嚷嚷要退休，讓她十分焦慮。姑且不論貼文真假，但卻凸顯台灣高齡少子化勢將面對的老後貧窮等社會問題。

其實這名年輕網友焦慮不無道理。根據勞動部統計，勞保年金月均領僅1.8萬餘元，有逾6成月領不到2萬、逾1成領不到1萬，僅5%領逾3萬、2千多人可領超過4萬，若依貼文所提她的媽媽年收不到繳稅門檻，看來只想靠勞保年金退休，子女勢必得要給足孝親費。

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這從主計總處最新（2022年）家庭收支調查也可發現，第一分位組、即所得最低20%家戶，年可支配所得中來自社會保險受益不到10萬，但第五分位組、即所得最高20%家戶，卻可超過21萬，若勞保投保薪資沒有最高級距的「蓋頂」限制，差距將更大，或可顯示青年到壯年、甚至延續到老年貧窮，恐有一定因果關係。

台韓在經濟發展軌跡上跟隨日本腳步，高齡少子化也是一樣，台灣終得面對老後貧窮問題。以經濟戶長逾65歲的老人家戶來看，最低收入20%家戶的年可支配所得僅35.1萬，扣除消費支出38萬後，是「入不敷出」近3萬元，而情況有多嚴峻呢？從不同年齡組別來看，30到54歲的最低收入20%家戶占比僅約4.5%到7.6%，但到了老人家戶占比卻暴增至50%以上，也就是沒了受僱人員報酬、產業主所得等主要收入後，僅靠勞保年金等社會保險，的確得面臨貧窮困境。

「不准老媽退休」，是下一代在現實壓力下的自私想法，但至少她們還願掙扎脫離青貧，也沒有躺平只想啃老，這對上一代而言，也算是種幸福吧！（高嘉和）

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