盤勢分析》站回24000點續創高 漲多整理格局

台股昨早盤一度下跌，台積電奮力由黑翻紅，加權指數跟著急拉，多頭成功站上2萬4000點大關，加權指數終場上漲107點，收在24007.08點，再創新高。（示意圖，中央社資料照）

美股那斯達克指數再創新高，台股看回不回，昨日開低下挫，電子權值股鴻海（2317）與聯發科（2454）走弱，台股早盤一度下跌逾200點，但靠金融、重電、營建、觀光族群挺身而出，台積電（2330）奮力由黑翻紅，加權指數跟著急拉，多頭成功站上2萬4000點大關，加權指數終場上漲107點，收在24007.08點，再創新高，成交量約5277億元。

3大法人昨日合計賣超台股73.5億元，其中外資賣超108.4億元、投信買超39億元、自營商賣超4.1億元；外資台指期淨空單減少1157口，累積外資期貨淨空單仍逾3.36萬口。

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聯邦投信投資長吳裕良指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋放「鴿派」訊號，就業數據公布讓市場對Fed降息的預期升高，目前台股位階較高，成交量未爆量，追高意願不濃，仍屬漲多整理格局，整體市場資金因觀望財報結果，將暫時轉為保守，預估大盤也將趨於修正盤整。

統一證券分析，台積電與大立光（3008）法說會在即，因半導體先進製程推進及Apple大週期，基本面利多可期，整體盤勢為多頭格局。

（記者卓怡君）

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