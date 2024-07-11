6月營收速報》和泰車單月、上半年營收亮麗 雙創同期新高

和泰汽車（2206）6月合併營收233.89億元、年增4.11%；累計1~6月合併營收1397.63億元、年增2.84%，雙創歷史同期新高。(記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2206）6月合併營收233.89億元、年增4.11%；累計1~6月合併營收1397.63億元、年增2.84%，雙創歷史同期新高。

6月中旬以後出國人數增加，加上貨運價量齊揚，華航6月營收創下歷年單月新高。（資料照）

和泰汽車表示，6月合併營收續創同期新高，主要是TOYOTA品牌配車增加，6月TOYOTA新車掛牌量達9689輛，較去年同期成長3.4%，進口的RAV4油電休旅車今年已恢復正常供應。

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6月RAV4掛牌量恢復至1822輛水準，國產車Yaris Cross掛牌量也達1385輛，銷售持穩；轉投資的和潤及和運汽車，受惠於和潤保有資產及利息收入增加，帶動6月營收貢獻增4.59億元。

客貨運暢旺 長榮航、華航單月營收刷新紀錄

〔記者王憶紅／台北報導〕由於6月中旬以後出國人數增加，加上貨運價量齊揚，長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）6月營收皆創下歷年單月新高，台灣虎航（6757）則創下歷史次高。隨著7月正式進入暑假旺季，以及貨運價格維持高檔，航空業者7月營收有機會再攀高峰。

長榮航6月營收194.19億元、年增10.11%，不僅連4個月成長，更創下歷史新高。華航6月營收175.64億元，月增9%，也刷新去年6月的原歷史新高紀錄。星宇航空6月營收30.77億元，月增18%，年增44%。台虎6月營收14.2億元，月增16.39%、年增30%，創歷史單月次高。

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