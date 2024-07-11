台塑四寶上半年賺156億 台塑南亞喊Q3優於Q2

上半年獲利回溫!台塑、南亞看Q3優於Q2。 （資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨公告6月營收與上半年獲利，雖受庫存調整影響，四寶6月營收皆較5月下滑，但合計上半年稅後淨利156.82億元、年增6成。台塑（1301）、南亞（1303）認為第3季營收將優於第2季，台化（1326）、台塑化（6505）則因歲修之故，第3季營收恐低於第2季。

台化、台塑化歲修

Q3營收恐低於Q2

台塑四寶6月營收合計1265.49億元、月減7.4%，累計1-6月營收7464.83億元、年增1.9%；雖然上半年營收僅小幅成長，但稅後淨利156.82億元、年增63.6%，毛利率大幅改善；若以上半年每股稅後盈餘（EPS）來看，台塑為0.25元、南亞0.38元、台化0.57元、台塑化0.81元。

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台塑表示，第3季步入石化產品傳統旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上同業故障檢修、市場供給減少，石化行情看漲，且印度實施標準局認證、中國三中全會可望推出刺激經濟措施等，均有利台塑產品銷售，預期第3季營收優於第2季。

南亞指出，目前看來電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等四大業務，7月與第3季表現都會優於6月及第2季。由於7月進入電子業傳統旺季，包括車載、網通伺服器等高頻速材市況穩定，加上品牌廠商推出具有AI應用的終端產品，激勵消費電子需求，帶動材料、載板等業績增溫。

台化表示，第3季有寧波PTA-6消缺（消除開車後製程上的部分缺點）、ARO-2定檢，預料銷售量將減少，營收恐比第2季減少。

台塑化也指出，煉油廠煉量第3季平均日煉量43.5萬桶，加上輕油裂解廠OL-1年度定檢，預計第3季平均產能利用率降至47%。

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