AI晶片需求旺 台積電Q2營收超越財測高標

受惠AI晶片對三、五奈米需求強勁，台積電昨公布六月營收二○七八．六九億元，創同期新高。（示意圖，中央社資料照）

Q2營收6735億創高 年增40%

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠AI晶片對3、5奈米需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布6月營收2078.69億元，創同期新高；第2季營收6735.1億元，季增13.64%、年增40%，創單季新高，並超越財測高標；今年上半年累計營收為1.26兆元，年增28%，也創同期新高。

台積電創辦人張忠謀昨值93歲生日，公司第2季與上半年營收創同期新高，股價收1045元也創收盤價新高，相當於送給張忠謀一份生日大禮。

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外資看好Q3營收可季增逾1成

展望第3季，逢蘋果進入拉貨旺季，輝達、英特爾、高通、聯發科（2454）新款產品都將放量，帶動營收走高可期。外資預估台積電第3季營收可季增1成以上，台積電將於18日召開法說會，公布第2季獲利與釋出營運展望。

台積電6月份營收雖月減9.5%、但年增32.9%，並維持在2千億元大關之上，創下同期新高；第2季營收為6735.1億元，而財測營收約196至204億美元，換算新台幣約為6330億至6589億元，實際營收優於預期，超越財測高標。

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