竹科、澳洲麥考瑞園區 簽合作備忘錄

新竹科學園區管理局長王永壯昨與澳洲萊德市（City of Ryde）市長Trenton Brown共同簽署竹科與麥考瑞園區新創區（Macquarie Park Innovation District）合作備忘錄，以推動雙方在科技產業領域的合作。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕配合政府拓展科技外交，加強與南向國家合作交流政策，新竹科學園區管理局長王永壯昨與澳洲萊德市（City of Ryde）市長Trenton Brown共同簽署竹科與麥考瑞園區新創區（Macquarie Park Innovation District）合作備忘錄，以推動雙方在科技產業領域的合作。

竹科管理局指出，台澳甫於今年五月簽署科技合作協議（STA），雙方將加強資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技及淨零轉型等四大領域合作；此次竹科與萊德市麥考瑞園區簽署合作備忘錄，體現台澳對彼此科研能量的重視，未來將強化雙方在半導體、生醫產業及新創育成的合作，期待雙邊未來科研合作成果，進一步深化台澳情誼。

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竹科管理局表示，位於萊德市的麥考瑞園區佔地七百公頃，由跨公私領域團體管理，園區內的麥考瑞大學為澳洲十大名校之一，在商學、生物科技及資訊通信領域表現傑出；該園區近年已成為美歐日等外商投資首選地區之一，目前園區內有逾一八○家大型國際企業、二○○家以上當地企業進駐，產業強項包括生物科技、電信通訊、先進製造及金融科技等。

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