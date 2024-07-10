打零工變常態 中2億人口靈活就業

中國經濟成長持續放緩，有二億人口「靈活就業」，約占總勞動人口的二十三％。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟成長持續放緩，就業問題日趨嚴峻。香港《南華早報》調查發現，去年中國二十三家龍頭企業有逾半裁員，其餘則削減員工相關費用以控制成本；此外，中國官方數據顯示，有二億人口「靈活就業」，約占總勞動人口的二十三％，且蔓延至所有產業與領域，已成為勞動市場新常態。

去年逾半龍頭企業裁員

《南華早報》對房地產、網路、汽車和金融業市值排名前五大企業和三大知名電動車商年報綜合評估發現，有十四家企業在去年裁員，其他公司則削減與員工相關的費用以控制成本。

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渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示：「在中國經濟低迷的情況下，由於利潤率降低，民營企業採取裁員措施是可以理解的；另一方面，國有企業可能會透過調整薪資來節省資金。」

由於龍頭企業帶頭裁員，中國大量年輕人找不到滿意的工作，越來越多人開始打零工，最常見的形式包括自由工作者、外送員、直播主和叫車司機。根據中國國家統計局數據，過去三年，零工人數約為二億人，約占總勞動人口的二十三％。

打零工被中國官方標記為「靈活就業」，不受正式僱傭合約約束，包括兼職和臨時工作。隨中國疫後復甦不如預期，每年進入就業市場的大學畢業生創歷史新高，北京當局更大力推動零工工作以促進就業。

中國勞動和社會保障科學研究院研究員鮑春雷今年四月的一篇文章表示：「靈活就業已滲透到各個行業，成為勞動市場的新指標，發揮了就業新引擎的作用。」

逾3成大畢生緩慢、靈活就業

根據人力資源機構智聯招聘五月的數據，今年十九．一％的大學畢業生選擇「緩慢就業」（形同失業或繼續升學），十三．七％選擇「靈活就業」；去年類似調查顯示，選擇「緩慢就業」和「靈活就業」的占比分別為十八．九％和十三．二％。

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