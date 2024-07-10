歐盟關稅衝擊 中國電車出口成長急煞

近幾月中國電動車與插電式油電混合車出口成長減少20至30個百分點。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟本月四日起對中國進口電動車加徵最高三十七．六％反補貼關稅。中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）八日指出，紛擾多時的關稅議題已造成近幾月中國電動車與插電式油電混合車出口成長減少二十至三十個百分點。

近幾月減少20～30個百分點

CPCA秘書長崔東樹指出：「新能源車的出口目前面臨暫時性壓力；過去新能源車的出口成長至少達三十％至四十％，但現在已放緩至逾十％，即歐盟的關稅措施對新能源車的出口成長有二十到三十個百分點的影響，這是很明顯的現象。」

請繼續往下閱讀...

CPCA數據顯示，六月新能源出口年增十二．三％，較五月下滑十五．二％；新能源車出口占整體汽車出口二十％，較去年六月減少三個百分點。

在歐盟關稅打擊下，四至六月特斯拉在中國生產的電動車出口跌至二○二二年第三季以來最低，當時特斯拉上海廠因疫情封城，大部分產線停工。歐洲是特斯拉上海廠生產的電動車最大出口市場。

數據顯示，外國汽車製造商在中國的市占率急遽萎縮，今年上半年福斯、特斯拉等外國品牌僅占中國乘用車市場四十三％，低於去年同期的五十．五％。外國車企表示，目前僅能為生存勉力而戰。福斯汽車指出，預計今年將有七十多款電動車在中國市場推出，勢必引發一場價格戰，對國內外品牌都會造成衝擊。

另，彭博披露，歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Teledo）七日指出，儘管歐盟數月來試圖與中國接觸，希望雙方針對電動車加徵關稅議題展開磋商，但北京直到近幾天才回應要求。

中國商務部八日對此反駁表示，自去年十月歐盟對中國電動車啟動反補貼調查以來，中國一直透過多邊、雙邊場合表示強烈反對，庹堯誨的說法不符事實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法