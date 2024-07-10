ADR飆漲 台積市值一度破兆美元

美股七雄＋台積電市值

美分析師︰「美股七雄」應再加入台積稱為「驚奇八強」

〔編譯魏國金／綜合報導〕台積電ADR八日一度飆漲四．八％，市值首度突破一兆美元。此前，美國投資諮詢公司「彩衣傻瓜」分析師德魯里即指出，最具市場影響力的除了CNBC名嘴克萊默所指的「美股七雄」（Magnificent Seven）外，應再加入台積電稱為「驚奇八強」（Incredible Eight），因為沒有台積電，七雄恐豪邁不起來。

沒有台積 七雄豪邁不起來

克萊默口中的七雄為蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta與特斯拉。德魯里說，事實上台積電市值已經超車特斯拉，成為美國交易所第七大上市公司。

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他表示，儘管台積電沒有透露顧客名單，但七雄中的成員不是台積電的直接就是間接客戶，這是很有利的地位，投資台積電，讓投資人有機會從七雄所有的科技創新中獲益。

台積電即將迎來兩大順風，首先是蘋果宣布推出生成式人工智慧（AI）模型Apple Intelligence，其最新款iPhone已採用該技術。過去三年，蘋果占台積電營收四分之一，蘋果啟動產品升級週期，台積電將獲益巨大。

其次是AI崛起，預計未來五年AI相關硬體的年均複合成長率（CAGR）將達五十％，果真如此，預期該部份將占台積電總營收二十％。他說，這兩個因素使台積電前景大好，「因此我認為現在是買進並長期持有的最佳個股之一」。

德魯里補充，「台積電的長期軌跡好到無法忽視，雖然我不知道是否『驚奇八強』將成為趨勢，但『美股七雄』名單加入台積電是有其道理的」。

台積電八日市值短暫突破一兆美元的前一天，摩根士丹利提高其目標價九％。彭博指出，即使台海緊張升溫，華爾街券商仍紛紛調高台積電的目標價，原因就在於AI相關需求飆升，以及台積電明年可能漲價，獲利可望提高。

法新社也指出，隨著台積電躋身兆美元俱樂部在望，AI熱潮正重塑華爾街；CFRA分析師齊諾指出：「半導體產業現在是標普五百的主導類股，主掌過去十五至十八個月的股市表現，這顯示全球市場的變貌。」

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