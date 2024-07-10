工商協進會訪金管會 盼金融業也成「護國群山」

工商協進會理事長吳東亮，昨率工商協進會拜會金管會主委彭金隆。（資料照）

〔記者王孟倫、廖家寧／台北報導〕工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮，昨日率工商協進會理監事成員拜會金管會主委彭金隆。吳東亮表示，期待金管會採取監理與發展並重的策略，透過從寬解釋或必要時修改法令，營造有利於金融業穩健發展的環境，扶植金融業成為另一座護國群山。

據悉，工商協進會是第一個主動拜會金管會的國內工商團體，也是吳東亮與彭金隆兩人首度面對面溝通會談。會談針對修正金融監理制度、擴大金融詐欺預防通報對象、亞洲資產管理中心運作、年報與永續年報發布日期進行合併、強化金融機構合併、壽險業ICS在地化措施、當沖降稅、引導壽險資金投入公共建設、ETF相關發展等議題進行交流。

請繼續往下閱讀...

金管會主委彭金隆 盼業者自律推動創新

彭金隆也提出雙方要密切合作、持續而密集的溝通，並盼業者要做好自律，取得監理主管機關的信任，持續推動我國金融發展與創新。

吳東亮籲請金管會，以新加坡為標竿，訂定金融發展路徑，期能提升金融業的國際競爭力，協助台灣產業打國際盃。

吳表示，非常期待未來金管會採取監理與發展並重的策略，若能透過從寬解釋或必要時修改法令，營造有利於金融業穩健發展的環境，扶植金融業成為另外一座護國群山，總統賴清德念茲在茲的亞洲資產管理中心，相信也是指日可待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法