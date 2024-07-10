AI助攻 標普︰台灣今年GDP上看4％

AI產品添柴火，標普預估台灣今年經濟成長率上看4％。圖為超微執行長蘇姿丰（中）上月回台，與宏碁董事長陳俊聖（左）對談AI發展。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕由於AI相關科技產品需求持續成長，加上溫和的國內消費支出，標普（S&P）全球評級預估台灣今年經濟成長率上看四％，今年底政策利率維持二％，明、後年分別有一．五碼與一碼的降息空間。

標普子公司中華信評昨發布「二○二四年台灣年中信用展望」報告。中華信評金融服務評等部首席分析師林顯勍表示，由AI領軍的出口成長動能為台灣的經濟復甦提供支撐，而疫情後消費成長雖有所減緩，但仍維持溫和成長，預測台灣今年經濟成長率四％、通膨率二．一％。

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預計今年利率不變 明後年有降息空間

林顯勍說明，預期台灣央行今年不會再調整貨幣政策利率，今年底政策利率維持二％；跟隨美國聯準會（Fed）降息的腳步，明、後年有一．五碼與一碼的降息空間。

林顯勍指出，台灣企業未來幾季面臨的主要風險，首先是中國經濟成長減緩，可能波及台灣在內的亞太區經濟體；全球經濟減緩幅度超出預期，將影響包括台灣在內以出口為主且仰賴製造業的經濟體；貿易關稅可能促使企業檢視供應鏈，並提高遷廠與經濟成本；利率長期走高，將加劇借款再融資的利息負擔，並打擊體質較弱的信用發行體。

另有三項結構性風險，包括：地緣政治緊張局勢升級可能使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；極端氣候與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技進步速度加快且網路攻擊數量增加，對營運形成干擾。

對於科技業展望，中華信評企業評等部資深高級分析師陳靜儀指出，個人電腦、智慧型手機、伺服器等硬體產業已開始反彈，儘管不確定因素仍未消除，但硬體產業的反彈應可為半導體產業的強勁復甦提供支撐。

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