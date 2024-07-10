6月出口年增23.5% 28月新高

出口統計

上半年出口2250億美元 創歷年同期次高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布六月出口三九九億美元，年增二十三．五％、創二十八個月最大增幅，連續八個月成長；上半年出口二二五○．三億美元、創歷年同期次高，年增十一．四％。財政部統計處長蔡美娜表示，AI商機熱絡，且即將進入外貿旺季，下半年出口可望持續上升，預估七月出口三九九億至四一○億美元、年增三％至六％。

根據統計，六月出口月增六．八％、年增二十三．五％；第二季出口一一四七．三億美元，年增九．九％。六月進口三五二．二億美元，月增十二．五％、年增三十三．九％，同為二十八個月最大增幅；第二季進口九七五．五億美元、年增十二．七％；上半年進口一八八九．一億美元、創歷年同期次高，年增七．八％。出、進口相抵，上半年出超三六一．二億美元，年增九十三．四億美元。

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蔡美娜說明，六月出口優於預期有五大因素，包括：全球景氣平穩復甦，終端需求慢慢回溫；高效能運算及AI商機擴散；供應鏈庫存改善，廠商接單好轉；國際品牌新機備貨期來臨；以及基期偏低。

上半年出口增11.4％ 國際領先族群

與主要國家相較，我上半年出口增十一．四％，優於南韓的九．一％、新加坡六．八％、中國二．七％、美國一．八％、日本負二．八％等，僅略遜於香港的十三．九％，「在國際間屬於領先族群」。

主要貨品中，資通與視聽產品年增一．一倍，電子零組件增七．三％，兩者併計增三十六．二％，對總出口增幅貢獻近九成。傳產中，礦產品、化學品年增二十三．八％及十五．四％，機械也因半導體設備接單較佳而增十．五％。上半年電子及資通產品出口合計增二成四，其餘貨品減勢漸趨緩。

6月對美出口年增74％ 歷年次佳

五大市場中，六月對美國出口年增七十四．二％、為歷年次大增幅，對總出口增幅貢獻一半；對東協增三十．九％，對歐洲、中國與香港各增七％以上，僅對日本減二．三％。上半年對美國、東協出口均創歷年同期新高，分別年增六十．六％及二十二．六％，其餘三大市場呈跌勢。

蔡美娜指出，美國超過東協成為我國第二大出口市場，上半年對美出口占比二十三．二％、創二十四年同期新高，對中港占比降至三十一．二％、創二十二同期新低。

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