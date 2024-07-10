6月營收速報》PC出貨動能轉強 宏碁月增33.4%

NB品牌廠宏碁公布6月單月合併營收281.93億元，月增33.4%，年增7.1%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌廠宏碁（2353）公布6月營收281.93億元，月增33.4%、年增7.1%，單月營收已連續12個月呈現年增，累積前6月營收1260.02億元，年增13.8%。其中，個人電腦及顯示器產品第二季營收年增16.9%、前6月營收年增15.8%。

宏碁指出，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收已占6月營收27.6%、占上半年營收28.6%。

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陽明創20個月新高 昨日除息失利

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航運陽明（2609）受惠平均運費上漲，6月營收207.2億元，月增22.42%、年增66.76%，創2022年11月以來新高，累計上半年營收963.91億元，年增33.88%。

陽明之前指出，目前觀察第三季初客戶需求還是增加，7月運價會與6月相當，但傳統第三季旺季市況，仍須「一個月一個月來看」。

英國倫敦海運諮詢機構德魯里Drewry報告指出，今年第一季貨量較去年同期成長近10%，創下疫情以來最強勁增長，也推升現貨運價。因此，Drewry亦將今年全球貨量預測從之前的成長2.5%，上調至4.1%。

陽明昨日除息，每股配發現金股利2元，參考價為65.5元，開盤秒填息，但在賣壓出籠下，股價由紅翻黑，終場以下跌0.3元的65.2元作收。

世界先進41億元 創22個月來新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨公布6月營收41.06億元，月增約15%、年增30.55%，創22個月以來新高；展望下半年，世界先進預期將溫和成長。

世界先進第二季營收達110.66億元，季增14.88%；累計今年上半年營收約206.98億元，年增約14.73%。公司原預估第二季晶圓出貨量將季增約17%~19%，產品平均銷售單價將季減約2%~4%，實際營收昨出爐，接近財測預期。

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