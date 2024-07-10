基本面佳、賣出還太早 瑞銀︰台股不算太貴

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 (Randy Abrams) 看好半導體後市表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股今年堪稱地表最強股市，昨日盤中再度衝關24000點，隨後跳水急挫，盤中震盪逾500點，市場擔心台股是否已經太貴，對此瑞銀（UBS）投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，今年首季及台北國際電腦展（COMPUTEX）後，調升第二季部分台股企業營收和獲利，有利股價正向動能。若去除台股前四大權值股，台股仍在26年來平均標準差，在明年台股企業獲利持續成長下，台股還不算太貴。

雲端公司擁銀彈 投資持續

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，雖然整體科技產業評價並不便宜，但從雲端AI業務成長25%、資本支出僅占營收14%來看，仍相對合理，在這些雲端公司現金流健康下，雲端建設投資仍會持續，台股基本面非常好，現在賣出還太早，可逢回加碼布局。

請繼續往下閱讀...

展望下半年半導體產業，艾藍迪分析，下半年輝達Blackwell新平台即將啟動，明年Blackwell Ultra也將到位，邊緣AI領域包括AI手機換機週期可望加快，AI PC雖然近期反饋比較保守，但PC去年基期較低，而且Arm陣營積極搶進，預估未來2~3年PC產業仍相當具有競爭力。

全球半導體今明年加速成長

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞表示，半導體處於復甦階段，去除記憶體後，今年全球半導體產業有望成長12%，明年加速成長至19%，晶圓代工產用率預計2026年才會到達高點，台積電（2330）CoWoS產能今年可達每月4.5萬片，明年增至6.5萬片，後續再增加20%~30%產能，搭上2025年邊緣AI新產品推出，看好先進製程、晶圓代工及邏輯IC相關產業。

瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，在雲端持續成長下，科技業成長動能來自運算提升，有利於台灣ODM廠，輝達新一代AI伺服器GB200將讓台灣一線代工廠成為主要受惠者；此外，在蘋果釋出AI策略藍圖後，亦可留意蘋果供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法