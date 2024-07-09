製鞋、紡織結盟 秀智慧解決方案

紡拓會與印度紡織工業聯合會（CITI）在台灣形象展簽訂合作備忘錄（MOU）。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕經濟部國際貿易署推動「智慧機械海外推廣計畫」，由外貿協會集結製鞋機、紡織機等十三家上中下游供應鏈，以異業結盟方式，昨於「印度台灣形象展」釋出台灣在製鞋、紡織製程的智慧高效解決方案等多項應用，搶攻印度總理莫迪要將印度打造成全球製造業中心的商機。

莫迪六月宣示展開第三任期，更在社群媒體Ｘ向我國總統賴清德傳達期待雙邊緊密合作之意。而在貿協牽線下，紡拓會與印度紡織工業聯合會在台灣形象展簽訂合作備忘錄，將針對紡織貿易、投資等展開技術與相關服務的策略聯盟。

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貿易署長江文若表示，印度為全球第二大鞋類、紡織品製造國，受惠全球供應鏈「中國加一」發酵，印度成為移轉布局的新生產基地，加上十四億人口的內需市場，更是台灣民生化工相關產品的重要拓銷市場之一，貿易署因此推出異業聯盟、產業鏈結新興市場等作法，鎖定機械、製鞋、紡織等產業共同行銷推廣。

在這次展會中，貿協也以「智慧製造」推廣台灣先進製鞋機、紡織機等產業優勢設備，展現台灣上中下游強大供應鏈，主打可滿足印度龐大的製造業商機，協助達成「印度製造」政策願景。

紡拓會展示的智慧化、低碳化一條龍解決方案，已吸引印度紡織工業聯合會、印度紡織協會、印度鞋業工業聯合會、亞格拉鞋類製造商和出口商會、印度鞋類零件製造商協會、德印度塑膠聚合物機械協會等六個印度主要公協會參觀洽談。

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