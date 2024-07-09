台灣形象展再登新德里 拚24億商機

台灣形象展在印度新德里盛大開幕，受到當地官方高度重視。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會繼去年在印度孟買舉辦「台灣形象展」後，今年是暌違五年，展會再度回到印度首都新德里，並攜手經濟部國際貿易署率一二○家台灣企業參展。貿協董事長黃志芳表示，在台廠發揮AI實力下，可望創造七五○○萬美元（約二十四億台幣）商機。

黃志芳指出，印度自二○一八年以來，在全球製造業中崛起，成為熱門的區域製造中心；而台灣在國際半導體產業鏈占有重要地位，為加強供應鏈韌性，台系業者即將與印度廠商合作建立晶圓廠，除契合印度官方推動的「印度製造」目標，台灣業者也同時響應「數位印度」和「智慧城市」的倡議。

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貿協表示，今年的展會面積達五一○○平方公尺，較去年孟買展會大一．六倍，參展企業家數幾乎回到疫情前水準；此次自中央部會到縣市政府、產業公協會均組團共襄盛舉，設立亮點展區，例如觀光署由駐新加坡辦事處推廣台灣觀光，台北市電腦公會則帶領企業展示高科技智慧解決方案、智慧物聯網等相關產品。

貿協也透過辦理「台日拓展印度市場商機研討會與洽談會」，邀請日本貿易振興機構新德里事務所、大型日本商社住友及丸紅、日商國際牌，以及台灣台達電與其昜電動車等業者，共同探討在印度的合作機會。

前來參加展會的印度密索藍邦州長Lalduhawma Odisha，針對台灣即將引入當地移工一事表示，目前當地政府已派出青年來台交流、學習語言等，由於該邦與台灣文化相近，相信能順利推行移工政策合作。

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