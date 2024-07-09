不怕災害斷訊 我國專有星系到位

非同步衛星驗證計畫小檔案

中、低軌衛星訊號涵蓋全台 年底前國內外布建773個終端設備站

合作之國際衛星業者簡介

〔記者徐子苓／台北報導〕天災或戰爭發生時，平常所使用的通話和網路都可能無法使用，此時衛星就派上用場。數發部兩年前決定建立我國專用的星系，現在終於迎來重要里程碑，低、中軌衛星訊號皆涵蓋全台。數發部韌性建設司長鄭明宗昨天表示：「我們再也不怕天災或任何緊急狀況！如果有天橋斷、路斷、網路也斷了，還是可以透過衛星提供國家軍政體系緊急通話，進行指揮調度。」

數發部去年起推動為期兩年的非同步衛星驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，在國內外設置低軌衛星為主、中軌衛星為輔的衛星設備，預計今年底前布建國內外七七三個終端設備站點；其中，中軌衛星的合作業者為SES，已在四月開通全台訊號，低軌衛星則與OneWeb合作，數發部昨舉行「非同步衛星緊急應變網路推動成果」記者會，正式宣布OneWeb訊號覆蓋全台。

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鄭明宗說明，衛星系統若要如常運作，三大要素缺一不可，包括：天空中的衛星、終端設備、地面接收站，其中終端設備由數發部在國內外建置七百多個站點，地面接收站方面，OneWeb覆蓋台灣的訊號是仰賴日本、泰國和關島的地面接收站，目前關島部分OneWeb已完成建置並開通服務。

鄭明宗指出，台灣本島和金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區，都已經可以接收到SES和OneWeb的訊號，並可順暢使用即時文字訊息、語音或視訊通話和觀看標準畫質影片等基本服務。

低軌衛星 下半年24小時有訊號

不過，​​目前低軌衛星並非全天候都有訊號，待OneWeb設置在泰國的衛星地面站啟用後，將可提供台灣全國二十四小時的涵蓋，目標今年下半年完成。

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