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供給過剩 中國太陽能板賠錢賣

2024/07/09 05:30

中國太陽能巨頭隆基綠能指出，中國陷入困境的太陽能產業不可能很快恢復獲利。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國太陽能巨頭隆基綠能指出，中國陷入困境的太陽能產業不可能很快恢復獲利，因市場供給過剩的局面恐長達兩年。隆基綠能昨股價走跌，創逾四年新低，市值已從二○二一年十一月最高紀錄蒸發超過八十％。

彭博報導，隆基對花旗研究與大和資本分析師指出，銷售價格短期內不可能回升到足以超越成本的水準，花旗八日公布報告指出：「在供給過剩的情況下，中國整個太陽能產業將持續呈現虧損。」

中國領先全球的太陽能產業，在近幾年生產過剩後，面臨日益嚴重的獲利壓力。由於被迫以低於成本的價格銷售，包括隆基在內的主要大廠，今年第一季財報皆虧損。

隆基認為，現有產品在可預見的未來不可能有利可圖，因此寄希望於將太陽能更有效轉化為電力的新技術。不過，花旗報告表示，隆基的新產品雖較先進，但尚未具備成本競爭力。

大和資本分析師葉捷賢也說：「我們沒有看到有任何刺激因素顯示該產業出現基本復甦，因此建議投資人不要對中國太陽能的復甦抱有奢望。」

中國《證券時報》昨報導，一度是中國最大太陽能板與組件製造商的隆基綠能，八日股價收跌三．一一％，市值跌破一千億人民幣，並從二○二一年十一月一日創下的五四二四億人民幣最高紀錄縮水逾八十％。

報導指出，顛峰時期中國太陽能產業至少有十二家企業市值突破一千億人民幣，如今僅剩陽光電源一家市值千億元。

近半年來，隆基綠能多次陷入裁員與產線關停局面，今年第一季虧損二十三．五億人民幣，加上去年第四季，共虧損三十三億人民幣。

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