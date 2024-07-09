財經青紅燈》聯電要加油了!

聯電6月營收為175.48億元，創近4個月新低。（記者洪友芳攝）

■陳永吉

曾幾何時，國內晶圓代工廠是台積電（2330）、聯電（2303）兩強爭霸，號稱晶圓雙雄，但如今提到晶圓代工，台積電幾乎是代名詞，聯電完全被邊緣化，從股價來看，台積電昨天最高衝上1050元，聯電昨天收55.3元，聯電只剩台積電零頭，令股東不勝唏噓。

聯電跟台積電早期營運策略有相當大的不同，聯電衍生出很多子公司，尤其是IC設計公司，讓經理人出去創業各有一片天，目前當紅的聯發科（2454）、聯詠（3034）已是箇中翹楚，聯電對半導體的貢獻也算功不可沒，只是聯電把資源、人力都分散出去，母公司變相成為投資控股公司，本業晶圓代工的投資減少，跟台積電在本業上的差距也越拉越大。

請繼續往下閱讀...

台積電之前專注在晶圓代工領域，不斷投資本業，持續向更先進的製程邁進，直到中後期才投資世界先進（5347）、並陸續成立創意（3443）、精材（3374）、采鈺（6789）等公司，但這些投資沒有IC設計公司，而是可以協助客戶的IP（矽智財）、封測公司，秉持著不跟客戶搶生意的原則，規模越做越大。

最近一項統計，聯電在晶圓代工的營收已被中國中芯半導體超越，變成第四，後面追兵也近了，雖然英特爾找上聯電合作，聯電也積極到海外投資，但面臨中國成熟製程的崛起，聯電本業怕是岌岌可危。

不過今年很多高股息ETF把聯電納入成分股，使得今年3月以來聯電的投信買盤將近80萬張，成為聯電股價這段期間還能上漲13%的主要助力，但聯電股東可曾想過，假如聯電只能當高股息成分股，是不是代表未來成長的動力趨緩，因為台積電從來不是高股息ETF成分股，同一時間股價大漲50%，況且如果聯電沒有這些ETF買盤，股價是漲是跌還很難說。

所以聯電高層應該要多加油，從股價是台積電1/2，經過20年變成1/20，差距越拉越大，營運如果再沒有作為，股東恐怕會琵琶別抱！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法