盤勢分析》權值股F4同步狂飆 台股再創新高

7/9除權、除息股票

記者卓怡君

外幣匯率行情表（7/08）

大型權值股F4-台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）昨日股價同步發動強攻，推升加權指數開低走高，盤中上下震盪逾505點，一度大漲455點，衝上24000點大關；OTC指數則是創高後下殺，強勢的設備股、機器人概念股回檔休息。加權指數終場上漲321.56點，收在23878.15點，再創歷史新高，成交量放大至5672.57億元。

大型權值股F4昨日股價同步發動強攻，推升加權指數開低走高。（資料照）

三大法人昨日合計賣超台股138.7億元，其中外資賣超88.3億元、投信買超22.5億元、自營商賣超72.9億元；外資台指期淨空單增加934口，累積外資期貨淨空單逾2.94萬口。

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三大法人進出金額及資券餘額（7/08）

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，由於AI需求遽增，市場頻傳3奈米製程明年醞釀漲價，讓晶圓龍頭大廠獲利動能可望同步提升，上週股價正式突破千元大關後，其漲跌對台股影響加劇，目前市場等待該公司法說會，將成為左右市場走勢的重要分水嶺，也是全球AI產業的重要指引。

外資及中資買賣超張數排行（7/08）

元大投顧分析，台股隨著大型電子權值股上漲，電子類股成交金額占比回升至68%，近期可留意蘋概族群，包含光學鏡頭、封測、PCB軟硬板、功率放大器、連接器等指標股。

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