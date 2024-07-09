AI伺服器加持 電子代工廠Q3更旺

緯創6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著AI伺服器上游晶片料況持續紓解，台灣主板、機櫃組裝廠第二季營收表現亮眼，廣達（2382）預計在8月舉行法說會釋出最新展望，法人已先預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃將帶動該公司全年獲利再創顛峰，同步受惠的還有主板龍頭廠英業達（2356），緯創（3231）則有B100基板訂單加持，全年AI伺服器3位數成長的看法不變。

伺服器主板龍頭廠英業達（2356）6月營收509.3億元，月減2.4%、年增6.7%。（資料照）

廣達 滿手北美客戶訂單

廣達6月營收1113.18億元，月增9.9%、年增23.4%，創19個月新高。（資料照）

廣達公告6月營收1113.18億元、創下19個月新高紀錄，月增近10%、年增23%，累計上半年營收5689億元、年增11%。廣達目前北美客戶追加的輝達Blackwell伺服器機櫃訂單滿手，營運團隊看好第三季AI機種將受惠於料況繼續改善，出貨表現會優於第二季，即將開始出貨的輝達GB200機櫃更將進一步帶旺下半年獲利。

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英業達 出貨量可望年增2成

英業達6月營收509.3億元，月減2.4%、年增6.7%；第二季營收1541.58億元，創單季新高，英業達表示，今年首季、第二季的出貨主要以中國客戶為主，訂單量少但產品平均價格較高，下半年則著重於美系客戶訂單，尤以主板訂單量大，但產品平均價格相對較低，若以在手訂單推估，2024全年伺服器整體出貨量可望年增20%。

緯創 全年增長3位數百分比

緯創6月營收887.87億元，月增11.7%、年增9.5%；第二季營收2409.31億元，季增0.66%、年增16.09%，皆創下歷史同期次高。緯創目前預估AI伺服器在第三季業績可望季增雙位數百分比、通用型伺服器則是季對季持平或小幅成長。今年AI伺服器業績逐月成長、全年增長3位數百分比的看法與趨勢皆沒有改變。

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