金融業對中曝險續降 產險連17月掛蛋

金融三業五月底對中國曝險變化

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業對中國曝險直直落。根據金管會統計，截至今年五月底，金融三業對中曝險部位一兆二九六．九億元，較去年同期大減一三六一億元、減幅十一．六八％；其中，保險業年減二十七．八％最多，產險業更是連十七個月曝險部位為零。

中國在六月公布「反台獨新規」，加上我方提高國人赴中國旅遊警示燈號為「橙色」，使得金融三業在中國投資風險備受關注。根據金管會統計，金融三業對中曝險持續降低，反映當前政經情勢風險。

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其中，銀行業是金融三業曝險最大來源，迄今年五月底，整體金融業曝險一兆二九六．九億元，銀行業曝險九四四八．六三億元、占比達九十一．八％。基於風險考量，金管會特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，曝險金額占淨值比重不得超過一○○％。

金管會銀行局官員表示，今年五月底，本國銀行對中曝險年減一○六一．九五億元、減幅十％；曝險占淨值比重也降至二十一．二％，低於去年同期的二十五．二％。官員分析，主要受到中國經濟成長力道遲緩，中國債務及房地產風險居高不下影響，國銀對中曝險持續下跌。

保險業今年五月底對中國曝險七二○億元，年減二十七．八％，曝險金額占保險業可運用資金比率僅○．二二％；其中，產險業的曝險金額為零，已經連續十七個月未有任何曝險部位，保險業對中曝險全數來自壽險業。

業者分析，受防疫險理賠影響，產險業前年開始就紛紛賣出中國曝險部位，以支應國內資金需求，加上去年以來中國股市不佳，讓產險業對中曝險持續「掛蛋」。

證券期貨業則是金融三業曝險部位最低，今年五月底對中曝險一二八．二七億元，較去年同期減少十四．七％，對中曝險也持續減少。

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