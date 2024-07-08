〈財經週報-財經焦點〉國泰金攜手國泰世華 橫掃《亞洲銀行與財金》8項大獎

國泰金控攜手國泰世華奪下《亞洲銀行與財金》八項大獎肯定。由國泰金控數數發中心梁明喬副總經理（右二）、國泰世華新加坡分行黃偉坤副總經理 （左二）、國泰世華銀行林純良協理（右一）及國泰世華新加坡分行陳慧芬資深副理（左一）代表領獎。（國泰金控提供）

記者高嘉和／台北報導

國泰金控（2882）創新求變，與國泰世華銀行一同榮獲國際大獎肯定。國際財經媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking & Finance）日前於新加坡舉辦的頒獎典禮上，國泰金控與國泰世華囊括八項大獎，包含「台灣AI驅動分析獎」、「台灣年度最佳數位服務創新獎」、「台灣年度最佳現金管理銀行」、「台灣年度最佳貿易融資銀行」、「台灣年度最佳創新投資產品獎」、「台灣年度最佳房貸產品獎」、「台灣金融科技倡議獎」與「台灣年度最佳反詐倡議獎」。

國泰金控以「Ripple：巨量金融事件情報網」（簡稱Ripple）獲得首屆「台灣AI驅動分析獎」。「Ripple」將AI應用到投資領域，以多項 AI與分散式運算技術建立金融知識圖譜，並提供視覺化互動式環境來探索市場的超額報酬因子，促進投資市場預測，創造更多金融趨勢觀察的可能性。「Ripple」已於2024年連續榮獲《The Asset》、《Global Business Magazine》等國際知名媒體的AI類獎項肯定，顯現國泰金控對於人工智慧技術的耕耘與創新。

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奪下七項大獎的國泰世華，致力於提供客戶導向的個人化服務。其中，數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」理念出發，提供一站式服務，整合了生活金融、投資理財與彈性自主的產品。CUBE重塑了資料處理架構，大幅降低運營成本，同時透過自動化學習、數據規模化應用，有效預測客戶產品偏好，滿足需求，大幅提高客戶持有產品的比例，近3年CUBE App使用時間與交易人數更成長2倍，將傳統金融服務轉化為美感與實用兼備的數位體驗，獲得「台灣年度最佳數位服務創新獎」肯定。

在財富管理面向，國泰世華具備三大優勢，包括「提供領先業界之多樣化固定收益和結構型之創新商品」、「設有策略投資辦公室（CIO）等專家團隊，整合集團資源和市場觀點」和「國際趨勢論壇，接軌第一手投資思維」。

國泰整合集團人才，透過另類投資參與國際投資機會，積極與境外資產管理公司合作，增加台灣資金影響力，滿足高資產客戶資產配置多樣化需求，更帶動「財富管理AUM」、「客戶數」、「產品績效」和「品牌滿意度」等多樣指標雙位數成長佳績，本次獲得「台灣年度最佳創新投資產品獎」、「台灣年度最佳房貸產品獎」。

國泰世華也專注為企業提供全方位的放款服務，以「數位」、「智能」兩大驅動力，打造企業戶端到端全流程線上融資服務平台，提供應收帳款承購線上預審服務及永續供應鏈融資產品，一舉奪下「台灣年度最佳現金管理銀行」、「台灣年度最佳貿易融資銀行」兩獎項。

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