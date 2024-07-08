〈財經週報-投資觀點〉市場搶搭降息前末班車 投資級公司債ETF熱度高

美聯準會近兩年大幅升息，導致投資級公司債出現大幅折價，相比投資美國公債，能享有更好的殖利率水準，值得關注。（法新社）

■洪欣如

美國經濟近期出現放緩跡象，通膨也持續降溫，市場普遍預期聯準會（Fed）將於9月開始降息，投資人紛紛搶先布局，債券ETF今年淨申購金額逼近6,000億元，成為各類型ETF的吸金王，同時也吸引了不少投信加緊IPO募集步伐。據統計，第三季至少有5家投信準備募集債券新產品。其中，投資級公司債ETF尤為市場熱點。

今年中以來，降息已成為主要央行的政策方向，繼加拿大央行宣布降息後，歐洲央行在六月會議也跟進降息，為2019年以來首見，加上美國企業5月招聘放緩，更為美國聯準會打開降息的可能性。

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Fed 9月降息1碼機率 近6成

從「芝商所FedWatch工具」來看，截至6月24日，預期9月降息1碼的機率已來到近6成，使得目前為搭上降息前末班車的重要時點。

由於債券價格與市場利率呈現反向關係，當聯準會降息時，通常會引導債券殖利率下行，這將促使債券價格上漲，使得投資人在降息前可以穩定領取利息收益，當降息循環開始後，還有機會賺到降息後所帶來的資本利得。

投資級公司債大幅折價 投資正當時

近兩年聯準會大幅升息，導致投資級公司債出現大幅折價，目前指數的到期殖利率超過5%，處於15年以來的相對高位，相比投資美國公債，如10年期公債殖利率處於約4.2%的位置，可以在不用增加太多信用風險的情況下，能享有更好的殖利率水準，值得存債領息族格外關注。

對於想搭上降息行情列車的投資人，可優先考慮較長天期的投資級公司債ETF，因其對利率變化更為敏感，未來若市場利率走低，相對短天期債券，將具備更好資本利得的價差優勢，而美國企業債券受惠聯準會降息的程度勢必最為顯著，使得布局美國長天期投資級公司債ETF，將是更為有利。

值得一提的是，由於債券的每期支付利息是依據其票面利率而定，投資人所投資債券ETF的指數選債邏輯，若是能夠涵蓋挑選票面利率較高的標的，如票面利率達4.5%以上，如此一來，就有機會取得較好的配息收益，滿足追求較好現金流的投資需求。而這選債條件僅出現在新發行的產品，使得對於關注債券ETF配息率高低與配息頻率的投資人，不妨以新近募集的投資級公司債ETF為布局方向， 每個月有機會來享有較優的配息回報。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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