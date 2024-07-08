〈財經週報-投資觀點〉通膨威脅趨緩 2024年持續樂觀看待美債市場

美國10年期公債殖利率；資料來源︰Bloomberg

■劉安懷

隨著投資人對各國央行降息的預期逐漸上升，債市前景亦趨向樂觀。根據統計，2024年上半年，投資級與非投資級債券市場皆迎來資金淨流入。

觀察近期市場與經濟資訊，諸多樂觀訊息如市場持續消化通膨數據、聯準會官員趨向鴿派態度以及樂觀的企業財報展望等，都一再激勵債券市場且讓債市買氣增溫。

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進一步觀察影響美債的關鍵因子—「美國通膨數據」，由於汽車價格與房租的壓力減緩，推動通貨膨脹數據持續走低，根據聯準會（Fed）預估，今年第四季美國核心通膨將有望回落至2.8%左右，為聯準會在今年降息提供理由，並大幅提高聯準會在第四季降息的可能性。

利率方面，根據聯準會最新點陣圖顯示，聯準會官員普遍認為本波升息周期已來到盡頭，今年應不會再升息；從芝商所FedWatch工具來看，市場目前預期聯準會降息開始時點可能落在今年9月或11月，多數官員預期，今年將至少降息2次，每次1碼。此外，2025 年可能將再降息3次。

來到債券投資策略，從基本面來看，雖然2024年非投資級債違約率可望低於長期均值，不過美中經濟戰、地緣政治以及全球許多國家舉行大選等諸多風險仍存在，加上今明兩年聯準會基準利率市場仍預期會有所下修，在利率下行時期選擇存續期間較長之債券將享有更多的資本利得空間，建議以增加存續期間長且信評高的投資等級債為優先。應對市場波動上，建議可在重大事件公告或發生前進行部位檢視，適度調整部位降低波動，且在市場發生超跌或過度反應時伺機進場；並可採行多元配置分散風險，降低利率、信用與匯率風險。

（作者為兆豐證券經紀業務本部副總經理）

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