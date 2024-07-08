〈財經週報-投資趨勢〉五大利多加持助攻 日股長線仍有上漲潛力

5大利多助攻日股的續漲，預估將吸引更多資金流入，接棒大盤的續漲動力。（歐新社）

■劉仲翔

日經指數走勢經歷一波震盪後，再度收復4萬點大關。展望後市，五大利多助攻日股的續漲動能，尤其中小型股漲幅仍落後大型股，預估受惠於財務重整政策，將吸引更多資金流入，接棒大盤的續漲動力。

日企財務重整政策 股市大利多

第一、日本持續強化企業財務重整政策，短中長期都對股市產生利多。

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從企業股價淨值比（P/B Ratio）必須上升至1倍以上、企業應提升ROE、實施股票回購措施、削減交叉持股等，這些措施在短期之內已經見效，且效果也是相對立即見效的改革。

就我們觀察，日本政府在企業財務重整的政策上，還有更多措施，將支撐日股未來10年漲勢，像是要求企業改善定價與效率，並優化重整商業組合，兼顧量與質的改善；除此，市場也預估，日本企業為提升體質與市場競爭力，未來有可能掀起一波整併潮。長久來看，相關措施都有望激勵日股走勢。

2024年以來，日本股票回購金額已接近過往全年回購金額，可見日本企業加速實施該項政策，也驅動日股的成長性；日本企業目前財務槓桿尚未展開，若與美國與歐洲比較，日本ROE可進一步提升至13%至14%。

多頭行情續航 中小型股可望接棒續漲

第二、日股自2023年多頭行情延續至今，相對於大型股，日本小型股交易價格處於折價位置，35%小型股交易價格仍低於帳面價值 （P/B比小於1）；目前市場預估，中小型股尚未完全發揮，也將受惠於財務重整程度、聯準會降息等利多，中小型股有望接棒續漲。

第三、日本企業罕見的資本支出強勁增長，來到近23年來高點。用於衡量日本大型企業信心的重要指標-短觀（Tankan）指數，製造業指數持續上漲，也意味著景氣趨於樂觀；儘管日圓持續疲弱，但在企業展現高度轉嫁成本的能力下，需求與價格得以雙雙提升的企業對訂單與市場走向仍抱持正面看法。

除了製造業顯示樂觀，非製造業情緒信心指數也持續上漲，顯見也對未來增長的信心逐漸上升；尤其服務業轉嫁成本給消費者的成果顯著，企業對未來環境信心也穩健上升。

日圓疲弱 外資法人狂買日股

第四、日本央行態度略顯明確且正面，待政策確立後且開啟良性經濟循環，有望推動外資法人進場長期投資；此外，日本企業交叉持股舊習有望突破，加上日圓疲弱，更有望推進外資法人買進力道。

日本NISA政策今年上路，日本散戶獲利了結後，再進場買進，同時，NISA也鼓勵日本散戶將龐大的儲蓄，進場股市，在日本財管客戶與銀行理專的高度配合與長期培養的關係下，也同步助攻散戶進場投資；若再加上外資對日股的興趣逐漸提升、並將持續加大買進日股的力道，內外資引擎合力助攻下，拉高整體日股交易金額。

第五、日本企業展現高度轉嫁輸入成本的能力，維持獲利與創造現金流的韌性；也因為外資對中國短期展望仍偏向保守，全球性基金接連下調中國佔比比重，日本企業也成為全球資金新熱點。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部協理）

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