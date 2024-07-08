〈財經週報-企業接班〉專業經理人為主 留美二代回台接班

無塵室廠聖暉董事長特助梁鈞幃（右二）是梁進利的長子，在金融界歷練多年後，現進入聖暉兼任發言人。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳、方韋傑／專題報導

科技業的傳承多以專業經理人接棒為主，但部分公司也有計畫培養第二代，赴國外留學、在外歷練後，再回到公司擔任董事長特助等職，逐步邁向接班。

華立交棒第二代 營收翻倍成長

高科技材料廠商華立（3010）已交棒第二代張尊賢。他擁有留美南加大電機系及生醫工程系學歷，自2016年接任執行長，6年間帶動營收翻倍成長，繳出亮眼成績，2023年接任董事長，已達成完全接班。

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無塵室機電整合廠聖暉*（5536）由董事長兼執行長梁進利創立，經營團隊都專業出身。不過，目前任董事長特助的梁鈞幃是梁進利的長子，他也曾留美讀書，在金融界歷練多年後，現進入聖暉兼任發言人，也派任轉投資的昇陽半導體（8028）任法人董事代表，梁鈞幃待人處事謙和有禮，頗具大將之風。

瑞昱、汎銓 兒子進入董事會

網通IC廠瑞昱（2379）今年股東會全面改選董事，最特別的是，創辦人葉家老大葉佳紋之子葉明翰、出任法人董事德佳投資代表人，正式進入董事會。葉明翰已在瑞昱任職多年，進入董事會後，未來是否接班備受矚目。

IC設計業已有偉詮電（2436）於二年前由董事長特助林崇燾接任總經理，林崇燾是董事長林錫銘長子，先前已在外資、半導體業歷練多年，接任總經理以來，對產業、產品與法人關係等經營管理層面，表現相當受肯定。義隆電董事長葉儀晧的兒子葉宗穎也已進入公司逾10年，擔任董事長特助與業務行銷主管，父子檔共同打拚傳為佳話。

材料檢測分析廠汎銓（6830）今年全面改選董事，汎銓董事長柳紀綸兒子柳淳浩也以法人代表身份進入董事會，柳淳浩畢業於清大材料系，赴美國史丹佛大學攻讀物理碩士，曾在美國新創公司工作。汎銓已投資設立美國子公司，規劃由柳淳浩出任董事長特助暨美國子公司執行長。

電源供應器大廠台達電（2308）前董事長海英俊今年功成身退，由創辦人鄭崇華之子鄭平接班後，已著手全面推進、強化事業的垂直整合與縱向發展。

海英俊自1999年加入台達電起已服務滿25年，集團早在10年前就開始規劃交棒前置作業，近年更在AI浪潮興起下，成功於電源領域發揮集團實力，鄭平掌舵後更進一步擴大旗下被動元件導入AI供應鏈，同時精進水冷散熱產品規格，以符合客戶需求。

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