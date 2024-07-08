〈財經週報-企業接班〉嘉泥8年級生接棒 建大第二、三代共治

機車龍頭三陽董事長吳清源（前）獨子吳奕成（後）已進入董事會擔任董事，啟動接班佈局。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民、王憶紅、方韋傑／專題報導

嘉泥第四代、董事長張剛綸（中）的一雙兒女已進入集團就接班位置，張竣詞（右）目前擔任張剛綸的特助、張華軒（左）則擔任張剛綸的表妹嘉泥總經理王立心的特助。 （記者楊雅民攝）

企業接班人不再只是傳子不傳女，老字號嘉新水泥（1103）、建大輪胎（2106）、中菲行（5609）皆不分兒或女，只要有意願和能力，男女皆可進入集團歷練，加入接班梯隊。

台灣第一家民營水泥公司嘉新水泥今年邁入70週年，嘉泥第四代、董事長張剛綸的一雙兒女已進入集團就接班位置，「8年級」的張竣詞、張華軒都畢業於美國紐約大學。

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張竣詞目前擔任張剛綸的特助，負責嘉泥資產管理工作，嘉泥大樓改造工程即由他負責，張華軒則擔任張剛綸的表妹、嘉泥總經理王立心的特助，歷練人資、行政管理等職務，嘉泥70週年的紀念棒球帽也是由她親自操刀設計。

現年53歲的張剛綸說，他31歲時就擔任嘉泥執行長，接任董事長也逾10年，他希望能及早確認子女的接班意願及能力，並直言「10年內傳不出去，我做得再好，就算接班失敗」。

建大打破長子接班傳統慣例

輪胎大廠建大第二代共有9個兄弟姐妹，並打破長子接班的傳統慣例，第二代最初由排行老8的建大總裁楊銀明接班，6年前年滿70歲的楊銀明卸下董事長職務，由弟弟楊啟仁接任建大董事長。

建大第三代的子女共有25位，目前有10位進入集團及關係企內工作，比較資深的有楊銀明的外甥張宏德出任建大副董事長、陳昭榮出任總經理，楊銀明的女兒楊淑婷和楊雅婷也已進入集團多年，分別在採購和財務等單位歷練，進入二、三代「共治」的階段。

建大表示，第三代在企業內仍以各自專長優先安排職務，學行銷的人硬要他管工廠，應該也會很痛苦。

三陽董事長 三兒女已進公司歷練

機車大廠三陽（2206）董事長吳清源10年前拿下三陽經營權後，3個兒女也都進入三陽相助，大女兒吳譿庭擁有會計師資格，出任會計部經理，二女兒吳譿芯則出任董事長特助；獨子吳奕成擔任董事長室經理。

中菲行創辦人錢堯懐有3個女兒，長居美國的老大Catherine Chien擔任中菲行數位行銷部門副總，老二錢文莉2005年進入中菲行，從基層做起，經歷人力資源與行銷部，常駐美、中兩國6年。2014年回到總公司核心團隊，2017年擔任集團經理暨執行長特別助理，2019年調升為集團總監與經營委員會成員之一，今年中菲行創辦人錢堯懐卸任董事長，便將董事長的重任傳承給錢文莉。

紡織業龍頭儒鴻（1476）董事長洪鎮海10多年前便培訓接班梯隊，今年73歲也決定卸下董事長職務，不過「傳賢不傳子」，由愛將儒鴻副董事長王樹文接任董事長。

洪鎮海的獨子洪瑞廷從2009年進入儒鴻至今已有15年資歷，今年也首次出現在董事名單上，並於6月底升任儒鴻總經理，成為準接班人。

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