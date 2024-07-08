〈財經週報-企業接班〉統一女婿栽培中 大成、南僑第三代就位

以水晶肥皂聞名的南僑集團董事長陳飛龍（左）兩年前也啟動接班佈局，由次子陳正文（右）接任南僑執行副總裁。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

大成集團兩年前啟動世代交棒，二董韓家宸的兒子韓芳豪（左）出任大成總經理、董事長韓家宇（中）、副總裁韓家寅（右）對他的表現都按讚。（記者楊雅民攝）

台灣企業正進入接班潮，食品業也面臨世代傳承，其中最受外界注目的正是年營收近6,000億元、坐擁台灣食品和通路龍頭的統一集團接班人，會由統一集團創辦人高清愿的金孫高翰迪或孫女婿王瑞斌出線？

統一集團打造新世代複合商場，並由第二代的女兒高秀玲（左3）和女婿羅智先（中），以及第三代的金孫高翰迪（左1）共同剪綵，世代傳承的意味濃厚。 （記者楊雅民攝）

高清愿女婿、統一集團董事長羅智先和女兒統一美麗事業董事長高秀玲今年已68歲，將進入從心所欲年紀，被問到家族是否啟動接班計劃？羅智先說，家族沒有特別規劃，僅強調時間不會停留，「時間到了就要面對」。

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統一高秀玲獨子低調 女婿出任協理歷練

但眼尖的投資人發現，今年統一企業（1216）年報中的各部門主管資料，赫見羅智先女婿王瑞斌，頂著名校美國康乃爾大學企管碩士的光環，王瑞斌去年3月進入統一即出任協理，就近跟著身兼總策略長的丈人羅智先歷練。

他協助羅智先進行集團各項營運及資源整合策略之擬定，同時也兼任統一佳佳、統一數發、統一資訊、南聯國際等相關企業的董事，進入接班養成梯隊。

巧的是，今年統一集團在台南永康高清愿家族的私人土地上打造新世代複合商場「ParK* Avenue」，4月20日開幕剪綵的10位貴賓中，出現一個年輕的面孔，正是高秀玲的獨子、高清愿的金孫高翰迪。

在高清愿老家的私人土地上打造新世代複合商場，並由第二代的女兒高秀玲和女婿羅智先，以及第三代的金孫高翰迪共同剪綵，世代傳承的意味濃厚。

高翰迪也是學霸級的高材生，擁有博士學位，曾在美國大學擔任教授多年，相較於妹婿王瑞斌已被拱上檯面，高翰迪仍低調的在集團中存在。

大成無縫交棒 二董兒子出任總經理

至於創立長達67年，年營收達千億元的飼料和肉品大廠大成集團，兩年前也啟動世代交棒，由大成集團二董韓家宸的兒子韓芳豪出任大成（1210）總經理，三董韓家寰的兒子韓芳祖出任港交所大成食品（亞洲）副總裁。

大成第二代韓家4兄弟和已退休的總經理級主管並組成管委會，每個月召開一次管委會從旁協助，確保無縫交棒。

韓芳豪接任總經理兩年來，一手打造台灣第一個生食級雞蛋廠，及推出全程不使用抗生素飼養的益活雞，與客戶的溝通更是零時差，伯父大成董事長韓家宇和叔叔大成副總裁韓家寅都按讚。

南僑陳正文 接任執行副總裁

而以水晶肥皂聞名的油脂大廠南僑（1702），也創立長達72年。南僑集團董事長陳飛龍兩年前也啟動接班佈局，由次子陳正文接任南僑執行副總裁和南僑油脂董事長、華強實業董事長則由女兒陳怡文出任。

冷凍食品大廠桂冠第二代有12個人，不分男女已有9個人進公司，8年前第一代的老四王正明年滿65歲，即卸下董事長職務，由大哥王正一的女兒王亞倫出任董事長，至今第二代接班已8年了。

耐斯集團第一代有7兄弟、3姐妹，第二代有29位子女，目前有14人進入集團內任職，並由耐斯集團創辦人陳鏡村的長子陳志鴻出任耐斯集團執行長，陳志鴻的弟弟陳志展擔任愛之味總經理。

耐斯共同創辦人陳哲芳的3子陳冠翰出任愛之味（1217）董事長，陳冠翰大哥陳冠舟目前是國票金的總經理，二哥陳冠如則是雷虎科技（8033）的董事長。

百年企業福壽（1219）目前由第三代洪堯昆出任董事長，第三代僅4個堂兄弟在集團任職。洪堯昆說，雖然已有第四代進入集團，但目前家族傾向栽培專業經理人接班，將所有權和經營權分開，直言這是老企業將面臨的挑戰。

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