〈財經週報-企業接班〉二代接班潮 打造成功方程式

家族企業接班人培訓

記者楊雅民／專題報導

家族企業經營與管理模式趨勢

台灣上市櫃公司有過半數創立時間已超過30年，其中科技業普遍年輕，水泥、食品、汽車等傳統產業，甚至有多家企業創立時間已逾一甲子，經營者進入2.5~3代，將進入接班高峰期。

台股第1家上市公司，台泥（1101）創立時間已長達74年；味全食品（1201）、裕隆汽車（2201）去年也剛過70歲生日，台塑（1301）和嘉泥（1103）今年也70歲了。

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科技業指標的大廠台積電（2330）、大立光（3008）、國巨（2327）創立到今年都剛好37年，聯發科（2454）、創意（3443）則不到30年，算是仍處在「30而立」的階段。

97％家族企業 成員都在企業內任職

根據資誠《2023年全球暨台灣家族企業調查報告》，台灣家族企業有54％仍是第一代掌權，企業掌門人年齡超過65歲的比重達20%，高於全球平均的13％，台灣更有高達97％的家族企業，家族成員都在企業內任職。

隨著一代傳一代，家族成員繁衍、股權分散，父與子、兄與弟等經營爭端也隨之而起，《2023台灣董事會白皮書》就發出警訊，老家族股權分散爭端多，家族主義面臨挑戰，近5年爭端累積件數增加逾7倍。

如何栽培出最適合帶領企業代代相傳、穩健成長、打造百年企業的接班人，已成為企業第一代和第二代掌門人不得不面對的課題與挑戰。

兩年前陷入父子爭權的東元餐飲集團會長黃茂雄說，曾問過日本最長壽的企業經營秘訣是什麼？答案是「代代初代」，也就是每一代接班人都要把自己當做是第一代，保持開創性，為企業注入新的色彩，不是坐享成果。

他並直言，企業掌門人要懂得用才，企業接班人一定要有才幹，每個世代需要的才幹不一樣，不是硬邦邦死的，只要可以帶領事業永續的人才，接班人不一定要傳子，姪子、孫子都可以。

建大（2106）董事長楊啟仁指出，企業面臨國際化的競爭，接班人需具備語言能力、國際觀、工作熱誠和忠誠度，是不是自家人不重要，而且高學歷不見得會做生意，學歷高也不是最重要條件。

東陽家族成員 絕對不能對外賣股

東陽（1319）董事長吳永茂看過太多家族接班紛爭，早早就為家族制訂相關規範，家族憲法鐵律是家族成員絕對不能對外賣股，確保股權穩定，經營決策者也不一定要自家人，認為只要東陽永續經營，家族單純當個快樂大股東也很好。

桂冠集團會長王正明表示，企業傳承最終是財務分配，要永續就不能有不公平，要相對公平，第一代創業者先共苦再同甘，比較不會計較。

桂冠家族憲法 每個人薪水都一樣

所以桂冠第一代6個兄弟姐妹成立閉鎖性控股公司，4個兄弟各佔20%股權，2個姐妹各佔10%股權，第二代進入公司前，並已訂好家族憲法，雖然依個人所學分工，但不管是掛董事長或副總，都領同樣的薪水。

他自嘲自己現在的頭銜掛的是「會長」不是「總裁」，意義很不一樣，會長只負責開會，總裁要做裁示，強調第一代交棒給第二代要「獻策不決策、引導不主導」，一定要有容錯率，不然二代會感覺自己像傀儡。

他並建議，二代和三代若是含著金湯匙長大，所有權和經營權最好要分開，家族成員當董事長就好，整合成一股力量，挑選總經理，共同監督營運。

一企業掌門人則直言，世代傳承同父同母的兄弟接班問題不大，同父異母或異父異母（包括堂兄弟、女婿、媳婦）的家族成員接班問題比較多，所以很多企業有不成文的內規，女婿和媳婦不介入公司營運。

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