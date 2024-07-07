台灣形象展前進印度 貿協：現在是台商絕佳機會

貿協董事長黃志芳（左起），SYRMA SGS執行長Jasbir Singh Gujral，SYRMA SGS總經理Satendra Singh。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會八日將在印度首都新德里舉辦台灣形象展，強化我國新南向政策與當地廠商的連結。貿協董事長黃志芳抵達印度後，昨日首站拜會印度電子零組件大廠SYRMA SGS；他強調，現在是台灣企業與印度同行合作的絕佳機會。

SYRMA SGS成立於一九七八年，在印度擁有十八座工廠，另有兩座研發中心，更前往德國設置實驗室，以貼近歐洲車用客戶，旗下員工逾九千人，主要產品包括PCB裸板與各類晶片、電阻、電容、連接器等電子元件組裝成品（PCBA）、無線射頻識別系統產品（RFID）、電子與機電零組件等；營收有四成來自消費性電子，二十六％為工業用，二十一％為自動化產品。

請繼續往下閱讀...

黃志芳說，過去幾年國際地緣政治持續變化至今，成就了台灣與印度同行合作的絕佳機會，已有相當多的台灣企業體認到印度對國際供應鏈的重要程度，包括當地成長速度極快，且未來內需市場潛力巨大；印度現階段每年新增的中產階級數量更勝台灣總人口數，台灣產業將強化爭取商機。

SYRMA SGS總經理Satendra Singh指出，公司已與台灣企業如電源供應器大廠台達電、電子代工廠仁寶等有良好的業務合作經驗，在印度政府推行的印度製造政策之下，未來將更為精進本土生產與研發能量，且推進與更多台廠發展出密切的夥伴關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法