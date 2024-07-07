推動氫能巴士 交通部每輛最高補助千萬

日車廠TOYOTA推出的低底盤氫能巴士—H2 City Gold，去年底已在台北《2024台北新車暨新能源車特展》首度亮相，該車款目前已在歐洲多國上路。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣要讓氫能載具發展順利，且追韓趕日；經濟部官員指出，除了加氫站要盡快完成外，巴士、汽車等氫能載具更不可少。今年底，高雄市有望看到官方首座加氫站運轉，而氫能載具補助，交通部今年一月底提出為期三年、總經費一．七四億元的「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，吸引日韓車商關注。

全台首座加氫站落腳高雄 最快第四季運轉

台灣中油董事長李順欽表示，中油任務就是盡速完成加氫站，今年三月底已拜會高雄市長陳其邁，第二季拿到籌設許可、建照等，目前正在整地興建中，力拚第三季完成、第四季測試運轉。

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第二座加氫站進度，由台北市產發局主動找上中油，「態度非常積極」。李順欽說，中油已委託德國萊因TÜV進行量化風險評估，爭取社會認同，同時要向地方政府取得籌設許可、建照等，並向勞動部職安署申請丙類危險性工作場所，估仍需兩年時間。

中油的加氫站是可移動與模組式（Transportable），規劃先向氣體公司購入氫氣，每日約可服務七輛大客車；中油加氫站應會搭配氫能巴士，以市區公車或觀光巴士運行固定路線。

根據交通部提出的「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，最多核定三組團隊，每組最多補助五輛氫燃料電池大客車，每輛最高補助一千萬元；另依環境部規定，將比照電動大客車申請營運補助，每輛最多一六○萬元，總計畫經費為一．七四億元。

業者表示，日韓業者都有意搶攻台灣氫能載具大餅，Toyota總代理和泰汽車去年底就讓Toyota H2 City Gold氫能巴士在台北南港展覽館亮相，該車款已在歐洲多國運行；有意拓展氫能業務的大台北瓦斯日前也展示該車款，加滿氫氣僅需十分鐘，可續航里程達四百公里。

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