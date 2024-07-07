加氫站卡關土管法規 中油僅12%可兼營

台灣中油拚加油站轉型加氫站，今年底高雄市有望看到官方首座加氫站運轉。圖為日本東京一處加氫站。（資料照，記者楊雅民攝）

經濟部推動加油站兼營加氫站

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油拚加油站轉型加氫站，經濟部能源署六月底公告修正「加油站設置管理規則」，加油站得兼營加氫站業務；但國內加油站龍頭中油坦言，兼營仍受到土地使用管制的法令限制，盤點旗下六二四座加油站，僅七十五座可兼營加氫站，比率僅約十二％。

全台僅75座符合兼營法規

能源署修正加油站設置管理規則，增訂加油站與加氫站合併設置相關規定，讓加油站可多角化營運、以利加氫站設置等；其中，兼營站的加油站設施、卸油位置與加氫設施、卸氫位置應保持五公尺以上距離等；而加油站也「不得」同時兼營加氣站和加氫站，官員指出，考量面積範圍，加油、加氫、加氣（LPG瓦斯車）站，三者不可能同時經營。

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對於保持五公尺以上安全距離，中油強調，一定會依法做到最高規格，現行的充換電與加油站設施就比法規要求還要多三公尺。

經濟部為推動氫能發展，去年起陸續修法，包括將氫燃料納入「能源管理法」，並修訂「加氫站銷售氫燃料經營許可管理辦法」，規範設備與學校、醫院安全距離等，又修正「加油站設置管理規則」，讓加油站可兼營加氫站。但中油盤點旗下六二四座加油站後，將被加油站設置管理規則第二十六條「兼營項目」應符合「土地使用管制」及其他法令規定限制住。

中油解釋，加油站的地目複雜，土管相關法令包括「國土計畫法」、「都市計畫法」，前者明年五月才上路，後者用地規定則沒有加氫站事業別，因此國土計畫法實施後，僅七十五座可兼營，須內政部修訂都市計畫法相關規定，才能完全解套。

修都市計畫法才能解套

中油表示，修法時曾表達加氫站別放在「兼營項目」、而是「附屬設施」，才不會被相關的土管法規綁住。經濟部說，加氫站不可能只是附屬設施，土地使用要尊重主管機關內政部，中油若要兼營遇到土地相關問題，可協助其與內政部溝通。

官員指出，初期氫能車或巴士的需求不會這麼多，而加氫一次可以跑數百公里，加氫站需求要等載具成長，才會逐步提升。

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