降息快了！Fed：美通膨放緩 就業重返疫前水準

Fed最新貨幣政策報告指出，美通膨放緩，就業市場重返疫前水準。激勵市場市場押注9月降息機率暴增至79％。圖為Fed主席鮑爾。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）五日提交給美國國會的貨幣政策報告指出，通膨增速正放緩，就業市場已回到疫情前「緊繃但不過熱」狀況。美國勞工部最新公布就業數據也顯示美國就業成長趨緩；分析師認為，此發展可能讓聯準會官員對於通膨降溫更具信心，本月底的聯準會政策會議，有望對降息展開更積極辯論。

路透報導，在該半年期報告中，聯準會稱「去年通膨顯著放緩，今年迄今也略有進展」，住房服務等關鍵領域的價格上漲速度降回疫情前水準，可能只是時間問題。至於就業市場的再平衡，「今年上半年持續進行，勞動需求放緩，許多領域職缺減少，移民強勁支撐下致勞動供應持續增加」。

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報告說，「勞動供需平衡似乎與疫情前夕的狀況類似，當時的勞動市場相當吃緊但沒有過熱，名目薪資成長持續放緩」。該報告提出後，聯準會主席鮑爾將於九、十日兩天在國會作證，屆時焦點將是聯準會的貨幣政策計畫。

勞工部五日公布六月就業報告顯示，失業率從去年七月的三．五％穩步上升至四．一％，新增工作也減少。高頻經濟首席美國經濟學家法魯奇表示，「總體而言，第二季新增就業人口略微下降，加上失業率上升，以及近期數據顯示經濟成長放緩，強化了今年降息的基礎；如果數據持續展現溫和步調，聯準會肯定在即將舉行的會議上開始討論降息議題，並於九月調降政策利率」。

市場押注9月降息機率暴增至79％

斯巴達資本首席市場經濟學家卡迪羅也說，最新就業報告可讓聯準會稍微放鬆，「如果下月持續該趨勢，時薪沒有增長，我認為將可看到九月與十二月各降息一次」；芝商所FedWatch工具顯示，投資人押注聯準會九月降息的機率，從就業數據公布前的六十六％已跳升至七十九％。

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