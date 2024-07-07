電動車關稅只是開端！歐盟啟動中國傳統晶片擴產調查

歐盟7日起對中國進口電動車加徵關稅，又傳出歐盟執委會徵詢歐洲半導體業者，對中國擴大傳統晶片生產的意見。圖為中國江蘇省一家晶片廠。（法新社）

對北京立場轉趨強硬

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，兩名消息來源透露，歐盟執委會開始徵詢歐洲的半導體業者，對於中國擴大傳統晶片生產的意見；歐盟七日起對中國進口電動車加徵最高三十七．六％關稅，分析師指出，該關稅可能只是歐盟對北京立場趨於強硬的開端。

報導說，歐盟執委會已針對晶片產業及主要晶片使用的工業企業進行兩項自願性調查，且在調查九月到期前尋求意見回饋。

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不排除與美聯手管制中製晶片

一名歐盟執委會發言人證實，已開始與業者展開針對性的諮詢，以進一步評估供應鏈中傳統晶片的使用情況；他補充，歐盟與美國或許將「制定聯合或合作措施，以解決對中國傳統晶片的依賴性或相關扭曲效應」。傳統晶片是指二十八奈米以上半導體，其廣泛用於汽車與家電用品。

目前還不清楚歐盟此舉將會產生後續何種行動，但隨著歐盟尋求保護產業免於中國的不公平競爭，布魯塞爾與北京之間的緊張已升溫。

中國半導體業者在國家補貼之下，正大舉投資擴展傳統晶片的生產，部分原因是美國帶頭的出口管制，限制了中國採購或製造較先進的晶片；短期而言，中國的投資將減少其對外國晶片的依賴，然而西方政府正對相關長期影響、包括傳統晶片供給過剩感到憂心。

將對中啟動更多反傾銷調查

歐盟執委會反壟斷首長維斯塔格四月曾表示，在與美國商務部長雷蒙多等美國官員會面後，歐盟可能對傳統晶片展開調查。

當月，歐盟執委會公布一份長達七一二頁報告，陳述中國政府對本國企業提供許多層面的協助；報告涉及產業包括半導體、電信設備與再生能源。貿易分析師認為，這是布魯塞爾準備對中國啟動更多反競爭調查的訊號。

兩名消息來源並指出，歐盟聚焦於中國傳統晶片的調查，範圍相較於美國商務部對美國企業發送的安全調查更廣泛；歐盟執委會尋求回饋的問題包括，工業企業從何處採購晶片等。執委會正尋求晶片公司生產、定價的訊息，以及他們對競爭對手、包括中國對手有關訊息的評估。

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