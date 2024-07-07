〈財經週報- 金管會〉內鬼洩密台中銀 金管會強化檢討補破網

金管會檢查局驚爆有「內鬼」洩密，涉及將金檢資料傳給台中商銀前董事長王貴鋒的秘書。 （資料照）

記者王孟倫／專題報導

彭金隆上任時，曾在立院財委會備詢時，強調金融業「發展」的重要性；不過，日前卻驚爆檢查局有「內鬼」洩密給台中商銀，讓金管會形象重傷，彭金隆要怎麼處理面對，給外界一個滿意的交代，絕對是刻不容緩的任務。

金管會主委彭金隆上任之際，便強調建立「發展」與「安全」之雙軌並進的金融市場為其施政主軸；他對立委表示，「發展」是要幫市場找機會，幫消費者找理想的金融服務，達到共榮地步，「安全」是讓每一筆金融交易都要非常安全和穩定。

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金管會新政 發展＋安全並進

這段談話外界解讀，因為過去金管會較著重在「監理」，透過「監理的手段、來達成安全的目的」；但另一方面，過去忽略了發展，甚至「為了監理而限制了發展」。簡單一句話，就是管得太嚴、罰得太多。

就在金融業者肯定或期待，立場開放的彭金隆會調整作法，讓業者有更多施展發揮空間之際，金管會卻驚爆曾在今年5月13日遭到檢調人員搜索弊案，檢查局一位李姓稽核人員，涉及將金檢資料傳給台中商銀前董事長王貴鋒的秘書，也就是涉及「內鬼洩密」，震撼整個金融圈。

對此，某銀行業主管直言，雖然這是個案，洩密者也並非主管職（2005年前檢查局長李進誠涉洩密），但試問，連監理主管機關自己都無法做好內稽內控、無法「以身作則」，未來又要怎麼監督金融業者？

徹查內鬼洩密 是否還有案外案

「連監理機關都出包，絕對非同小可！」某銀行業者強調，弊案發生的時候，外界往往會覺得，這可能不是冰山一角，更會有各種繪聲繪影傳出；由於相關事件都發生在彭金隆上任之前，因此，新主委應該更能大刀闊斧改革，重拾外界信心。否則一旦金管會的「監理」能力遭到質疑，試問未來又要如何推動金融業「發展」。

因此，金管會應該積極出手、拿出具體成績，包括：進一步調查本案是否還有「案外案」，釐清相關案情全貌，檢查局的內部控制、作業流程及員工教育訓練，必須立即朝多方向強化檢討。

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