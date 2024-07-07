〈財經週報- 金管會〉法規鬆綁 金管會設平台對焦

金管會籌設規劃「金融法規調整建議平台」

記者王孟倫／專題報導

金管會主委彭金隆上任後，宣示將設置常態性金融法規檢視鬆綁機制，建立一個具主動性「法規調整建議平台」。（記者王孟倫攝）

金管會新任主委彭金隆上任後，積極推動多項新政，其中，他宣示將設置常態性金融法規檢視鬆綁機制，由各方學者專家來主導，建立一個具主動性「法規調整建議平台」，而不像過去，金融法規修正與政策形成過程，只有監理官與金融產業者兩方。這對金管會來說，是一大轉變，不過，金融業者也直言，未來實際成效如何？仍要看推動成果。

彭金隆出身文官、曾在財政部待過十年，後來長期待在校園執教鞭，是國內知名的保險學者，他也與保險業有深厚淵源與實務經驗，先後擔任過多家壽險公司的獨董，這樣的特殊背景，加上過去外界多給予「零負評」，讓他成為賴政府卓內閣的一匹黑馬，也讓金融業者對其擁有高度期待。

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學者蒐集業者建言 主動發現問題

彭金隆上任後，已經預告要推動三大政策新菜，第一道菜是「金融法規調整建議平台」，將設置常態性金融法規調整機制，由「外部人」學者專家來主導，共有三大執行流程，包括：「學者主動發現：蒐集金融業界建言」、「金管會仔細評估：內部快速研議」及「快速回應業者：分階段對外發布」。

也就是說，該平台成員來自三方，包括：學者專家、金管會及金融業代表，但由學者專家來執行主動發現。

過去，金融法規調整或鬆綁之流程，多是由金管會請各業別公會（如壽險公會、銀行公會等）及業者代表提供意見，或是公會主動提出政策想法或法規修正的立場，未來要進行重大變革，學者專家將扮演重要關鍵角色。

為何不沿用過去作法，由業者或各公會為主？畢竟，業者本身才瞭解實際經營需要，若交由學者專家來主導評估業者意見，是否過於理想性？

「我過去就常想，社會應該有多元意見，而不是只有監理官與業者兩方」彭金隆說，例如：金融業界思考方向，可能都是從自己角度，未來若加入其它意見，特別是外部人，如此一來，就可以更加周延。

盼產業與監理官 有良好互動

換言之，根據彭金隆的想法，不僅只是加入學者專家，讓法規調整架構更多元，更重要是「發動權」將轉到學者專家手上，但是否就弱化公會角色？

「我希望新金融市場是產業與監理官，有良好互動」彭金隆說，也有一個比較公開的公眾平台，而不要讓很多問題都累積很久才來；有了這個固定常態式的平台，任何意見都可以進入這個平台，我們進行正式討論、也會給予回應。

金管會官員強調，金融業者已經有很多管道可以向金管會反應或發聲，「法規調整建議平台」的設計構想，是盡量不要由金管會來主導，讓找到問題是由外部人處理。

不過，國銀主管也擔心，因為法規調整平台這樣的設計，過去並沒有，屆時，實際運作上，是否僅為一個好看的門面，最終仍是由金管會一方拍板定案，至於學者或業者意見，都只是參考而已，還需要時間來證明，是否真的可行且有效，畢竟，金管會才是主管機關。

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