運用收益打敗匯率 我外匯存底續創高

中央銀行昨日公布6月底我國外匯存底金額為5732.99億美元，連兩個月創歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布六月底我國外匯存底金額達五七三二．九九億美元，連兩個月創歷史新高紀錄，主因是外匯存底運用收益打敗匯率等不利因素；在主要國家中，台灣外匯存底穩居第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

六月底達五七三二．九九億美元

央行外匯局局長蔡烱民指出，六月美元指數升一．一四％，歐元等其他外幣貶值，對外匯存底來說是減項，但外匯存底以美元部位為主，且還有孳息收入，因此仍增加四．九六億美元，續創新高。

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蔡烱民指出，六月台股大漲，金管會統計外資本金匯入六十六億美元，但扣除盈餘、股利匯出，外資當月淨匯出約十億美元，新台幣六月貶值○．二一％，相較日圓貶值二．六一％、人民幣貶○．六一％，新台幣表現相對持穩。

本週以來因美國政經情勢變化及近期美國公布各項數據，影響市場對聯準會（Fed）降息預期修正，導致匯市波動大；蔡烱民坦言，「有做一些調節，但金額與四月、五月相比少很多」。

他分析，由近期通膨與就業數據來看，美國經濟確實有放緩跡象，這使得聯準會九月降息機率提高，「八月Jackson Hole全球央行年會是重要指標」，屆時聯準會動向會更為明朗，目前市場對今年降息的預期從六碼到一碼都有，「我們認為二至三碼都是合理的預測」。

蔡烱民指出，雖然有人預期若川普當選將使美國財政更惡化，殖利率上升對美元造成影響，但民主國家，政黨輪替是常態，通常選前議題慢慢發酵，選後結果若不出意外，就不會有太大變化。

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