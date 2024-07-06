飆股幕後》直播串流產品夯 圓剛短線大漲逾3成

圓剛董座郭重松 （資料照）

記者歐宇祥／特稿

台股AI熱度不減，影音與視訊設備廠圓剛（2417）除6月初被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳欽點外，旗下AI產品線也持續深耕，短線股價從6月底低點至今上漲逾32%，昨日也強攻漲停58.3元，創下3年多來新高，成交量約2.2萬張，子公司圓展（3669）同步攻漲停。

子以母貴 圓展也攻漲停

圓剛從擷取卡起家，發展出電競直播產品線，疫情時並積極切入網紅、企業與教育用視訊會議等應用領域，目前直播串流產品線佔營收比重約6成，遠端視訊、AI邊緣運算領域產品線則各佔約2成。董事長郭重松日前指出，因直播產品進旺季，圓剛下半年營運有望勝過上半年。

請繼續往下閱讀...

圓剛的AI邊緣運算產品則是搭載輝達（NVIDIA）AI平台開發IP攝影機等產品，透過SI（系統整合廠）開拓製造業、畜牧業等終端客戶，因每家客戶導入所需時間都長，有數家客戶持續推進驗證，圓剛昨日表示，目前還需要再加把勁，不過郭重松估AI邊緣運算產品今年營收比重有望達25%至30%。

全球直播市場持續成長，且亞洲市場需求極強，針對直播領域，郭重松認為，下半年是消費性產品的傳統旺季，直播串流產品線將是圓剛主要成長動能，今年也推出數項新產品、軟體產品也將推訂閱制度，可望帶動營運，不過視訊會議產品線預期將持續衰退。

觀察3大法人動態，近期外資對圓剛著墨較多，本週5個營業日外資買超5414張，投信、自營商著墨不多；不過到本月4日，圓剛的當沖成交量1.86萬張、張數明顯提升，佔比45%，投資人宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法