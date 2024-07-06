飆股幕後》轉投資效應 均豪近月漲一倍

（取自臉書）

記者洪友芳／特稿

設備股均豪（5443）昨股價開高走高，終場收在漲停109元創新高價，從6月初低點起算，股價漲幅近一倍，被市場視為飆股。今年以來，在外資累計買超逾1萬張的拉抬下，均豪股價漲幅超過2.5倍。

關係企業飆漲 帳面水漲船高

均豪今年前5月累計營收為16.62億元，年成長36.9%，稅後盈餘約9100萬元，每股稅後盈餘約0.56元，其中，4、5月自結累計盈餘4400萬元，每股稅後盈餘0.27元。今年全年能否超越去年每股稅後盈餘1.25元，將看下半年表現。

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均豪與關係企業志聖（2467）、均華（6640）等公司於2020年合組「G2C+聯盟」，宣示搶攻先進封裝商機。均豪預計耕耘多年先進封裝設備將在下半年切入封測廠與晶圓廠，加上面板廠投資力道回升，預估下半年營運將超越上半年。

業界分析，均豪憑藉母以子貴與轉投資效應，是股價大漲主因，由於均豪持股均華達約57.19%、持股志聖約12.7%，均華的晶片挑揀機、志聖的熱風乾燥烤箱等設備，陸續搶進台積電（2330）先進封裝CoWoS供應鏈行列，今年營收與獲利看好，股價飆漲，均豪也跟著受惠。

此外，均豪也持股昇陽半導體（8028）5%股權，昇陽半導體今年改選董事前股價就開始大漲，從5月中至昨日，漲幅將近1.3倍，昨也攻上漲停121.5元，均豪帳面持股價值也水漲船高。

均華與志聖昨股價也雙雙創新高價，均華再攻漲停，達793元、逼近800元大關，連5漲，漲幅逾3成，較今年初更大漲逾四倍之多；志聖收212元、為連6漲，累計漲幅近4成，較今年初則漲超過二倍。法人提醒，三檔股票近期飆漲，投資人慎防漲多拉回。

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